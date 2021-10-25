Я при надії, – Катерина Кухар натякнула на вагітність в ефірі "Танців з зірками"
Джерело:"Танці з зіркими"
У 8 випуску "Танців з зірками" суддя Катерина Кухар була особливо щедрою на компліменти для учасників. Вона пояснила це тим, що при надії. Ймовірно, балерина чекає на третю дитину.
Завжди сувора й вимоглива Катерина Кухар засипала тріо Олександри Заріцької, Юрія Мєшкова та Олександра Прохорова теплими словами. Солістку гурту KAZKA вона порівняла з пташкою, яка врешті-решт розкрила крила. Після низки компліментів балерина пояснила свою емоційність тим, що при надії. Ймовірно, знаменитість чекає на третю дитину.
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Напевно, я сьогодні така емоційна, тому що при надії,
– оголосила Катерина Кухар.
Ця новина ошелешила як ведучого Юрія Горбунова, так і суддів – Влада Яму й Макса Чмерковського. Однак жодних коментарів від них після цього не було.
Катерина Кухар заявила про третю вагітність: дивіться відео на 8 хвилині 30 секунд
У мережі неоднозначно відреагували на заяву Катерини Кухар. Одні телеглядачі "Танців з зірками" впевнені, що зізнання балерини про ймовірну вагітність зрозумів лише Юрій Горбунов, інші ж досі не вірять своїм вухам:
- "Мені здається, ніхто так і не зрозумів, окрім Горбунова, що при надії – це бути вагітною";
- "Обожнюю та вітаю з вагітністю";
- "Ніхто не привітав, Горбунов реально розгубився";
- "Українська мова трошки підколола Кухар";
- "Така ж сама казка, як про Олександрине кохання";
- "Нічого не зрозуміла, при надії – це правда чи жарт";
- "Катю, ви вагітні? Ви не пожартували?";
- "В сенсі? Кухар при надії? Вагітна? Чого з'їхали з теми".
Що відомо про сім'ю Катерини Кухар
- У грудні 2018 року Катерина Кухар офіційно одружилася після 10 років спільного життя з артистом балету Олександром Стояновим. Їхній шлюб оформили у США. На церемонію зірка прийшла в пуантах, у пачці та з фатою.
- У балерини двоє дітей – син Тимур, якого вона народила від першого чоловіка-бізнесмена, та донька Анастасія від Олександра Стоянова.
- У першому шлюбі Катерина Кухар втратила дитину на останніх термінах вагітності. Після цього вона впала в депресію, викараскатися з якої їй допомогли спектаклі.