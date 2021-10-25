Я при надії, – Катерина Кухар натякнула на вагітність в ефірі "Танців з зірками"

У 8 випуску "Танців з зірками" суддя Катерина Кухар була особливо щедрою на компліменти для учасників. Вона пояснила це тим, що при надії. Ймовірно, балерина чекає на третю дитину.

Завжди сувора й вимоглива Катерина Кухар засипала тріо Олександри Заріцької, Юрія Мєшкова та Олександра Прохорова теплими словами. Солістку гурту KAZKA вона порівняла з пташкою, яка врешті-решт розкрила крила. Після низки компліментів балерина пояснила свою емоційність тим, що при надії. Ймовірно, знаменитість чекає на третю дитину.

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Напевно, я сьогодні така емоційна, тому що при надії,

– оголосила Катерина Кухар.

Ця новина ошелешила як ведучого Юрія Горбунова, так і суддів – Влада Яму й Макса Чмерковського. Однак жодних коментарів від них після цього не було.

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У мережі неоднозначно відреагували на заяву Катерини Кухар. Одні телеглядачі "Танців з зірками" впевнені, що зізнання балерини про ймовірну вагітність зрозумів лише Юрій Горбунов, інші ж досі не вірять своїм вухам:

"Мені здається, ніхто так і не зрозумів, окрім Горбунова, що при надії – це бути вагітною";

"Обожнюю та вітаю з вагітністю";

"Ніхто не привітав, Горбунов реально розгубився";

"Українська мова трошки підколола Кухар";

"Така ж сама казка, як про Олександрине кохання";

"Нічого не зрозуміла, при надії – це правда чи жарт";

"Катю, ви вагітні? Ви не пожартували?";

"В сенсі? Кухар при надії? Вагітна? Чого з'їхали з теми".

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