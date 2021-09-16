Різ Візерспун – зіркова матуся

Відома американська акторка Різ Візерспун виховує трьох дітей – 22-річну Аву, 19-річного Дікона та 9-річного Теннесі. На телешоу The View зірка розповіла, яким складним було її перше материнство.

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Я жила далеко від матері. Вона тоді працювала медсестрою на повну ставку, а я виховувала маленьку дитину. Мені було 23 роки. У мене не було сестер, у мене не було тіток. Я був одна в новому місті, в Лос-Анджелесі, і у мене буквально не було друзів. Я постійно плакала,

– зізналась актриса.

Різ Візерспун поділилась, що зовсім не була готовою до того, щоб стати мамою. Вона не знала, що робити з малюком.

"Я не знала, що робити, коли дитина плакала всю ніч. Ава не спала ночами до семи місяців, а я просто не розуміла, що потрібно було робити. Я думала, що вона постійно голодна", – додала знаменитість.

Порада від Різ Візерспун

Користуючись нагодою, акторка поділилась порадою для молодих матусь. Самій зірці дуже цього не вистачало 22 роки тому.

Я просто хочу сказати, що ви впораєтеся з цим. Це складно, але спробуйте знайти друзів. Зверніться до людей, не бійтеся. Тому що ви не можете все зробити ідеально поодинці,

– наголосила Візерспун.



Різ Візерпсун з донькою Авою та сином Діконом / Фото з інстаграму Різ Візерспун

Нагадаємо, що першу доньку Аву та сина Дікона зірка народила, коли перебувала у шлюбі з Раяном Філіпом. У 2008 році подружжя розлучилося. Діти Різ Візерспун захотіли жити разом з мамою, але вони часто навідуються до батька.

Вже у 2011 році знаменитість вийшла заміж за агента з пошуку талантів Джима Тота. Наступного року в пари народився син Теннесі.