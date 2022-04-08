"Я Іван, я з України": Світлана Табарарова показала миловидне привітання від сина

Співачка Світлана Тарабарова з дітьми перебуває на заході України. Артистка закликала не називати росіян "Іванами", оскільки вони не гідні такого шляхетного імені. Також вона показала миловидне відео, на якому син Іван привітався з українцями.

Світлана Тарабарова мешкала у приватному будинку біля Києва, де тривали активні бойові дії. Щоб врятувати дітей від постійних обстрілів та окупантів, артистка виїхала в Івано-Франківськ.

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Тарабарова закликає не називати росіян "Іванами"

Світлана Тарабарова назвала первістка Іваном, оскільки воно означає "милість Божа", "подарунок Божий". Артистка попросила людей не називати так росіян, оскільки вони не гідні цього шляхетного імені.

Не можна дозволити їм вкрасти це ім'я разом з історією Русі. Згадаймо, що це ім'я гордо носили українські козаки – Іван Сірко, Іван Богун, Іван Мазепа, Іван Франко, Іван Підкова, Іван Піддубний. Дякую! Мама козака Івана,

– написала Тарабарова під відео.

У короткому ролику знявся її син, який привітався зі всіма українцями: "Привіт, я Іван, я з України".

Привітання від сина Світлани Тарабарової: дивіться відео онлайн