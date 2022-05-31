"Я була безсила": як Анна Трінчер вмовляла дідуся й бабусю переїхати на захід України

Анна Трінчер розповіла, як просила, щоб її бабуся та дідусь разом з сім'єю виїхали на захід України. Вони не погодились, але покинули столицю й перебрались в будинок за містом.

Українська акторка та співачка Анна Трінчер пригадала перші дні війни. Тоді вона виїхала з Києва на захід України, про що розповіла журналістам 24 каналу.

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Як Трінчер вмовляла рідних виїхати на захід

Виконавиця згадала, що вмовляла бабусю та дідуся виїхати з ними на захід України. Але вони не погоджувалися.

"Щодо моїх родичів, бабусю з дідусем я не змогла вивезти, бо вони ні в якому разі не погоджувалися. Я була безсильна, – я кричала, я змушувала їх, навіть погрожувала. Але, на жаль, бабуся і дідусь в такому віці, що їм уже дуже важко пересуватися в будь-які інші міста. Плюс дві кішки, одна з яких хвора, сліпа. Вона, напевно, не витримала б цієї дороги. Тому вони просто перебралися в будинок за містом, за Києвом, і там перебувають досі", – зізналась Анна Трінчер.

Зірка зізналась, що телефонувала рідним ще тоді, коли сама виїжджала з Києва: "Я плакала, навіть мій чоловік плакав, бо він теж намагався довести своїй мамі, що зараз треба зібрати валізи й поїхати на захід України. У нього це вийшло, у мене – ні, але стан був однаковий. Усі ми дуже тривожилися, панікували, плакали".

Інтерв'ю з Анною Трінчер: дивіться відео

Чому Анна Трінчер з сім'єю виїхала в Бережани

Блогерка з коханим Олександром Волошином та рідними ще 24 лютого виїхала на захід Україн, у Бережани. Вони оселились у великому домі товариша Сашка, бо інших варіантів у них не було.

Думали, на день-два залишимося, а потім зніматимемо будинок чи зупинимося в готелі. Приїхали, пройшов перший тиждень, другий. Ми не хотіли сідати на голову, але вони нас дуже добре прийняли, за що їм дуже дякую. Вони самі просили: "Будь ласка, не їдьте нікуди, зараз це небезпечно. Залишайтеся, нам з вами добре. Ми зробимо весь комфорт для вас". І так дійсно було,

– поділилась Анна.

"До речі, у перші два тижні максимальна кількість людей у цьому будинку була 32 людини! Це дуже багато. Були затори на кухні, кожного ранку ставати у чергу у вбиральню – це моє улюблене. Я не звикла ділити з кимось свій простір, враховувати чиїсь примхи, ритм життя. Тому перший час я була трохи налякана, розгублена", – додала вона.

Анна Трінчер зізналась, що після кількох місяців всі вони навчились домовлятись і вживатись в одному домі. Вони грали в ігри та почали жити як велика сім'я.