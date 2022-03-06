Я безмежно вражений ним, – Шон Пенн про Зеленського, з яким зустрічався у перший день війни

Голлівудський актор Шон Пенн прибув в Україну за кілька днів до вторгнення Росії. Він зустрічався з Володимиром Зеленським 23 і 24 лютого та був глибоко вражений сміливістю і гідністю нашого президента.

Поки іноземні дипломати тікали з Києва до Львова чи за кордон, сміливий Шон Пенн прибув в українську столицю, аби документувати правду про війну Росії. Щоправда, вистачило його ненадовго, уже 28 лютого актор пішки покинув країну через кордон з Польщею.

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Шон Пенн захоплюється Володимиром Зеленським

Зірка Голлівуду був приголомшений президентом Зеленським, який попри вмовляння західних лідерів не евакуювався з "гарячого" Києва, тим самим об'єднавши весь народ.

Я зустрічався з президентом Зеленським і за день до вторгнення, і в день вторгнення. Ця сміливість, гідність і… любов, які йдуть від людини… І те, як він об'єднав країну. Це була неймовірна мить. Я безмежно вражений ним і дуже переймаюся за нього та Україну,

– розповів Шон Пенн.

До слова, за кілька днів в Україні актор встиг побувати в Офісі Президента, відвідати прес-брифінг Михайла Подоляка, Ірини Верещук, поспілкуватися з журналістами та військовими. Однак дифірамби Шон Пенн співає лише Зеленському.

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