Я бандерівка, – співачка Tayanna пояснила росіянам, що насправді означає це "страхітливе" слово

Українська виконавиця Tayanna закликала жителів Росії не вірити антиукраїнській пропаганді. Співачка розвінчала популярні міфи про бандерівців, які "розгулюють" країною-агресоркою.

Виконавиця хітів "Фантастична жінка" та "Шкода" Tayanna, родом із Чернівців. Нещодавно артистка записала відео, яке присвятила усім росіянам. Зірка закликала жителів Російської Федерації не піддаватись на інформаційні провокації їхньої пропаганди й не вірити абсурду на кшталт, що "росіяни прийшли рятувати Україну від бандерівців, які їдять москалів".

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Я – Бандерівка. Бо народилася в Чернівцях, а мій тато – з Івано-Франківська. Він справжній бандерівець і ще й націоналіст, тому що він все життя захищав українську мову. Він дуже любить Україну, все життя розмовляє українською мовою. Але він ніколи в житті не ображав сусідні народи,

– висловилась співачка.

Російські пропагандисти вже давно і нахабно поширюють безглузді історії про те, що росіяни приїхали "рятувати" Україну від "бандерівців", які на площах "їдять москалів". Tayanna зі сарказмом прокоментувала, що такого дійства за своє життя ще не бачила і це все цілковита брехня.

Якось за все своє життя я жодного разу не взяла з собою виделку та ніж, навіть коли була у Москві та працювала з російськими артистами, і не відрізала їм шматок стегна, щоб його засмажити та з'їсти. Тому все це – брехня і маячня,

– сказала виконавиця.



Tayanna звернулась до росіян і спростувала міфи про бандерівців / Фото з інстаграму

Згадала артистка й про те, як у неї вдома гостювала подруга з Росії. Зірка заявила, що ніхто не утискав її подругу за мову.

Вона розмовляла російською. І уявляєте? Ніхто їй нічого не сказав. Її всі любили, годували. Ми разом ліпили вареники, разом колядували. І жоден мешканець села, який знав, що вона з Росії та чув її російську мову, не сказав їй жодного слова. Тому повірте – немає в Україні людей, які гноблять росіян, гноблять російську мову. Немає! Бо в нас добре серце, в нас добрі люди,

– заявила жінка.

Своє звернення зірка підсумувала проханням росіян діяти й повставати проти війни в Україні. Співачка висловила надію, що перемога буде за українцями, адже ми сильний народ.

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