"Вклали 200 тисяч доларів": Wellboy порвав з продюсерським центром, але ті грозяться судом

Український артист Wellboy пішов з лейбла й продюсерського центру Papa music. У мережі виник скандал: продюсер Тріплов хоче розбиратися зі співаком у суді.

Український співак Wellboy опублікував допис, у якому повідомив про те, що завершує співпрацю з продюсерським центром Papa music. Раніше у ньому об'єдналися артисти, що колись були підопічними Бардаша, й не тільки.

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Wellboy покидає Papa music

Друзі всім привіт, як ви? Я особисто заморивсь, хочу любові, тупію і хочу вам повідомити, що я перестаю співпрацювати з Papa music. Я буду працювати сам, важко сказати чи будуть хіти, чи не будуть, чи будуть гарні кліпи, чи ні, але будь-які зміни це на краще,

– написав артист.

Wellboy додав, що тепер працюватиме з Мартою Останковою, директоркою.



Антон Вельбой / Фото з інстаграму артиста

У лейблі відповіли

Після заяви Wellboy до шанувальників звернувся Євген Тріплов, один із засновників лейбла. Він розкритикував рішення Антона й заявив, що Марту звільнили з центру ще рік тому через "алкоголізм" та інші причини, а тепер вона намагається накрутити співака.

"Подивимося, хто з ким буде працювати. Марта людина мстива. Накрутила Антона і його маму. Вона вважає, що люди вклали в Антона понад 200 тисяч доларів, працювали з ним два роки, зробили всі його хіти, його зробили, як артиста. І тепер, коли можна повертати інвестиції, працювати, Марта каже: "Антон, давай ми не будемо ні з ким ділитися". Але ми будемо все це вирішувати у юридичній площині і подивимося, хто правий і хто на стороні добра і зла", – повідомив Євген.

Сама Марта Останкова пише, що Тріплов "завжди каже неправду". Вона заявила, що не дозволить ображати себе й Антона.