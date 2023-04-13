"Вклали 200 тисяч доларів": Wellboy порвав з продюсерським центром, але ті грозяться судом
Джерело:Wellboy
Український артист Wellboy пішов з лейбла й продюсерського центру Papa music. У мережі виник скандал: продюсер Тріплов хоче розбиратися зі співаком у суді.
Український співак Wellboy опублікував допис, у якому повідомив про те, що завершує співпрацю з продюсерським центром Papa music. Раніше у ньому об'єдналися артисти, що колись були підопічними Бардаша, й не тільки.
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Wellboy покидає Papa music
Друзі всім привіт, як ви? Я особисто заморивсь, хочу любові, тупію і хочу вам повідомити, що я перестаю співпрацювати з Papa music. Я буду працювати сам, важко сказати чи будуть хіти, чи не будуть, чи будуть гарні кліпи, чи ні, але будь-які зміни це на краще,
– написав артист.
Wellboy додав, що тепер працюватиме з Мартою Останковою, директоркою.
Антон Вельбой / Фото з інстаграму артиста
У лейблі відповіли
Після заяви Wellboy до шанувальників звернувся Євген Тріплов, один із засновників лейбла. Він розкритикував рішення Антона й заявив, що Марту звільнили з центру ще рік тому через "алкоголізм" та інші причини, а тепер вона намагається накрутити співака.
"Подивимося, хто з ким буде працювати. Марта людина мстива. Накрутила Антона і його маму. Вона вважає, що люди вклали в Антона понад 200 тисяч доларів, працювали з ним два роки, зробили всі його хіти, його зробили, як артиста. І тепер, коли можна повертати інвестиції, працювати, Марта каже: "Антон, давай ми не будемо ні з ким ділитися". Але ми будемо все це вирішувати у юридичній площині і подивимося, хто правий і хто на стороні добра і зла", – повідомив Євген.
Сама Марта Останкова пише, що Тріплов "завжди каже неправду". Вона заявила, що не дозволить ображати себе й Антона.
- Нагадаємо, Wellboy з 2021 року співпрацював з Юрієм Бардашем. Бардаш під час повномасштабного вторгнення відзначився низкою проросійських та цинічних заяв і втік до Росії, тож Антон та інші підопічні продюсера розірвали з ним співпрацю.
- У грудні Wellboy долучився до продюсерського центру та лейбла Papa music. Артистами цього лейблу були гурти Quest Pistols і "Корупція", артисти Viktoria Niro, Kovalevskiy & Raphail.