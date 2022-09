Вуличний музикант з України Євген Пельтек розвернув усіх тренерів на "Голосі" в Польщі: відео

Український музикант Євген Пельтек відправився у Варшаву на польський "Голос" і розвернув усі чотири крісла. Він підкорив тренерів і нагадав полякам, що війна в Україні триває.

Як з'ясувалося, Джамала – не єдина українська артистка, яка підкорює Польщу на "Танцях з зірками". Слідом за нею до Варшави поїхав вуличний музикант Євген Пельтек. Він пройшов "сліпі прослуховування" у польській адаптації вокального шоу "Голос".

Як українець Євген Пельтек виступив на "Голосі" в Польщі

На The Voice of Poland хлопець заспівав романтичний хіт Алекса Тернера з гурту Arctic Monkeys – It's Hard To Get Around The Wind. Його вокал і гру на гітарі оцінили всі тренери – Юстина Стечковська, Lanberry, Томаш і Барон з гурту Afromental та репер Марек Пекарчик.

У підсумку Євген Пельтек обрав команду співачки Lanberry. Ба більше, він навіть заспівав у дуеті з усіма тренерами.

Євген Пельтек на польському "Голосі" з тренером Мареком Пекарчиком / Фото з інстаграму співака

Євген Пельтек на The Voice of Poland: дивіться відео онлайн

Що Євген Пельтек розповів полякам про війну в Україні

У перший день війни нас розбудив друг і сказав, що почалася війна. У тебе, звичайно, шок. Кожного дня до тебе може прилетіти, просто вдома. Просто хочемо, щоб усе це закінчилося й ніколи нікому не бажаємо війни,

– сказав Євген Пельтек на камеру й розплакався.

До Варшави він приїхав з дівчиною Анною, сім'я якої залишилася в Миколаєві. "Найскладніше – це не уявляти, як ти прощаєшся з близькими. Бо інколи ти вже продумуєш, що будеш казати на їхніх похоронах. І ти не контролюєш це, воно само лізе тобі в голову", – розповіла вона в ефірі польського телебачення.

У візитці Євген Пельтек розповів, що зараз живе в Івано-Франківську, заробляє як вуличний музикант, а 30% від зборів донатить на ЗСУ. Він також додав, що якщо не потрапить у "Голос", то в Україні його мобілізують як музиканта, аби він з гітарою підтримував бойовий дух військових.

Спочатку я буду з гітарою воювати, а потім якщо мені дадуть зброю, то піду. Доки мене не заберуть воювати, я хочу продовжувати займатися музикою, хочу писати свої пісні. Я дуже захотів взяти участь у цьому проєкті саме в цій країні, для мене зараз Польща – це країна брат,

– додав Євген Пельтек.

що з виїздом до Польщі Євгену допомогли в Міністерстві культури та інформаційної політики України. "Дякую, що допомогли з'їздити на The Voice of Poland та розповісти про війну в Україні", – написав музикант у своєму пості.