Втрачаю себе в реальному часі, – Alyona Alyona покидає інстаграм

Українська реперка Alyona Alyona зізналась, що частково хоче покинути соціальні мережі. Адже вона і духовно, і фізично стомилась так часто дивитися в екран телефона. Однак вільний час зірка присвятить творчості.

Успішна українська виконавиця Alyona Alyona активно вела інстаграм-блог. Там вона публікувала дописи на різні теми, пародіювала фото інших зірок та ділилась деталями особистого життя.

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Alyona Alyona покидає інстаграм

Реперка зізналась, що тепер вона прийняла рішення піти з інстаграму. Вона, звичайно, не видаляє сторінку, але буде повертатися у соціальну мережу значно рідше.

Мені щотижня телефон присилає повідомлення про те, скільки я в середньому витрачаю екранного часу в день. Останнім часом я перевалила за 5 годин на день. І для мене це дійсно критично, тому що я відчуваю, як моя спина, шия та зір постійно в режимі перегляду телефону і це не нормально,

– підкреслила зірка.

Alyona Alyona зауважила, що дуже віддана прихильникам, а тому багато часу проводила в інстаграмі та тіктоці. До того ж вона відповідає на повідомлення від фанів. Тому коли артистка увесь день спілкується, розділяє емоції та дає певну інформацію, то отримує задоволення, але водночас втрачає енергію.

Це не означає, що в моєму житті нічого не відбувається. Я все одно маю будні артиста – зйомки, зустрічі, ефіри та написання пісень. Але все більше хочу віддавати всю себе якомусь робочому процесу. Інколи я ловлю себе на думці, що я вже втрачаю себе в реальному часі,

– поділилась знаменитість.



Alyona Alyona / Фото з інстаграму Alyona Alyona

"Будь-яку подію я намагаюся трансформувати для своєї аудиторії. Забуваю місця, які бачила за кордоном, забуваю суть зустрічі з кимось або якоїсь події саме через те, що я постійно зосереджена на тому, що потрібно дістати телефон і щось зняти", – додала вона.

Alyona Alyona підкреслила, що не зникне з інстаграму назовсім, адже її цікавлять підписники, вона любить відповідати на запитання. Однак більшість часу реперка хоче віддавати творчості та музиці.

Я прийняла рішення – бути в інстаграмі та в соціальних мережах трішки менше, тому що я стала 100% заручником екрану телефону. Мені хотілося б видавати менше контенту, але більш якісного! Нещодавно сталась ситуація, через яку ми 5 годин були без інстаграму і я зробила свої висновки!

– підсумувала зірка.

Хто з зірок покидав соцмережі

Після того, як Брітні Спірс оголосила про заручини, зірка видалила сторінку в інстаграмі. Але вже через тиждень вона повернулась.

Кріссі Тейген попрощалась з 14-мільйонною аудиторією та видалилась з твітера. Однак вона веде сторінку в інстаграмі.

Текст публікації Alyona Alyona

Я покидаю інстаграм.

Не 100%, але частково. Мені щотижня телефон присилає повідомлення про те, скільки я в середньому витрачаю екранного часу в день. Останнім часом я перевалила за 5 годин на день. І для мене це дійсно критично, тому що я відчуваю, як моя спина, шия та зір постійно в режимі перегляду телефону і це не нормально.

Я зрозуміла, що цілком віддана своїй аудиторії. Дуже багато часу проводжу в Instagram та Tik Tok, відповідаючи персонально на повідомлення. І я не встигаю відповідати на все – відповідаю на 60%, але все одно розгрібаючи постійно свій дірект, даючи людям інформацію, про яку мене запитують, спілкуючись з ними, розділяючи з ними їхні емоції, я отримую задоволення і в той самий час віддаю енергію. І дуже часто під кінець робочого дня я відчуваю себе безсилою.

Якщо ви могли помітити, останнім часом все частіше бувають дні, коли я абсолютно не публікую Stories…

Це не означає, що в моєму житті нічого не відбувається. Я все одно маю будні артиста – зйомки, зустрічі, ефіри та написання пісень. Але все більше хочу віддавати всю себе якомусь робочому процесу. Інколи я ловлю себе на думці, що я вже втрачаю себе в реальному часі. І будь-яку подію я намагаюся трансформувати для своєї аудиторії. Забуваю місця, які бачила за кордоном, забуваю суть зустрічі з кимось або якоїсь події саме через те, що я постійно зосереджена на тому, що потрібно дістати телефон і щось зняти.

Я розумію, що абсолютно зникнути з інстаграму я б не хотіла: коли я маю більше вільного часу для мереж, то мені цікаве життя моїх підписників, цікаво щось запитувати і безмежно читати відповіді та робити для себе висновки. Проте саме коли я була в Луцьку 10 днів, я мінімально залучалась до інстаграму і більшість часу присвятила музиці. Я пригадала, як це круто – творити, робити саме те, що в мене виходить найкраще. Наскільки класно жити в музиці і не відволікатися на постійні сповіщення.

Я прийняла рішення – бути в інстаграмі та в соціальних мережах трішки менше, тому що я стала 100% заручником екрану телефону. Мені хотілося б видавати менше контенту, але більш якісного! Нещодавно сталась ситуація, через яку ми 5 годин були без інстаграму і я зробила свої висновки!