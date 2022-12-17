"Всю душу вивернула": реакція глядачів на виступ KRUТЬ, яка співала для хлопця в ЗСУ

Українська співачка KRUТЬ на сцені Нацвідбору на Євробачення-2023 виконала чуттєву композицію "Колискова". Свою пісню зірка присвятила хлопцю, який служить в ЗСУ з першого місяця війни.

Емоційне виконання KRUТЬ розчулило не лише саму співачку, а й суддів та ведучих. Тарас Тополя зі слізьми на очах коментував виступ, а Юлія Саніна ледве стримувала свої емоції. Глядачі у залі при цьому аплодували стоячи.

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KRUТЬ заспівала композицію "Колискова"

Проникливі слова зі своєї пісні "Колискова" співачка присвятила близькій людині, яка добровольцем пішла захищати Україну від ворога.

Першим прокоментували виступ наважився Тарас Тополя. За слізьми на очах він сказав: На словах: "Татко звірів прожене" – я розумію, про що ви співаєте. Я так само відчуваю ваш біль. Я знаю, що ті самі відчуття у мільйонів людей зараз. І мені щиро дуже подобається ця пісня. Вона насправді настільки справжня, настільки актуальна – для мене це топ".

Тополя наголосив на потужності виконання пісні, але сказав, KRUТЬ потрібно краще попрацювати над образом: "Мені особисто чогось не вистачає".

Нацвідбір на Євробачення-2023 – дивіться відео онлайн: KRUТЬ з композицією"Колискова"

Як відреагували глядачі

Шанувальники творчості KRUТЬ зазначають, що ця пісня – справжнє мистецтво, у ній прекрасно все: текст, образність, мова, аранжування. "Все на своїх місцях", – пишуть вони. Більше коментарів: