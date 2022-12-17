Эмоциональное исполнение KRUТЬ умилило не только саму певицу, но и судей и ведущих. Тарас Тополь со слезами на глазах комментировал выступление, а Юлия Санина едва сдерживала свои эмоции. Зрители в зале при этом аплодировали стоя.

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KRUТЬ спела композицию "Колыбельная"

Проницательные слова из своей песни "Колыбельная" певица посвятила близкому человеку, который добровольцем ушел защищать Украину от врага.

Первым прокомментировали выступление отважившегося Тарас Тополя. За слезами на глазах он сказал: На словах: "Папа зверей прогонит" – я понимаю, о чем вы поете. Я так же чувствую вашу боль. Я знаю, что те же ощущения у миллионов людей сейчас. И мне очень нравится эта песня. Она на самом деле столь настоящая, столь актуальная – для меня это топ".

Тополь отметил мощность исполнения песни, но сказал, KRUТЬ нужно лучше поработать над образом: "Мне лично чего-то не хватает".

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Как отреагировали зрители

Почитатели творчества KRUТЬ отмечают, что эта песня – настоящее искусство, в ней прекрасно все: текст, образность, язык, аранжировка. "Все на своих местах", – пишут они. Больше комментариев: