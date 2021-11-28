"Всі стали дуже правильними": Заліско та блогери іронічно виправдались за "танці на кістках"

Західноукраїнський блогер Олександр Заліско напередодні влаштував гучне день народження у Львові, на яке запросив десятки колег-блогерів. Але свято пройшло у День пам'яті жертв Голодомору, через що користувачі мережі засудили чоловіка за цинізм.

Вечірку з нагоди 29-го дня народження Заліска вже назвали "голодною тусою", адже саме так назвав свято український ведучий Володимир Остапчук, який теж був на події. Він забавляв гостей, багато вживав нецензурної лексики та влаштовував пікантні конкурси, поки в центрі Львова паралельно проходила панахида з вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років.

Всі деталі про скандал тут "Голодна туса": блогери цинічно відсвяткували день народження в День пам'яті жертв Голодомору

Після хвилі хейту в мережі іменинник Заліско відреагував на критику та заявив, що святкував, як хотів, і в минулі роки його святкування нікого не цікавили.

, що вшанування жертв Голодомору щороку проходять у четверту суботу листопада. Цьогоріч така дата припала на день народження Заліска – 27 листопада. Проте минулими роками дати були іншими: у 2020 році цей день припав на 28 листопада, у 2019-му – на 23 листопада, у 2018-му – на 24-те.

Наскільки швидко піднялась ця тема в інтернеті і наскільки швидко всі стали суперправильними. Тобто всі 27 листопада не дивились телебачення, не ходили в ресторани, не співали, не слухали музику. Прямо всі 27 числа сумували цілий день? І всі знали про це число наперед? Всі думали тільки про це число?

– заявив Заліско.

"27 листопада – це мій день народження! І я святкую свій день! Я не обирав день, коли мені народитись. І я святкую його так, як захочу! Кожного року я святкую свій день народження в останню суботу листопада. І жодного року це не хвилювало нікого. Так чому хвилює цього року? Чи може насправді не хвилює? А це черговий привід звинуватити когось в чомусь?" – додав він.

Чоловік зазначив, що в цей день працювали усі заклади харчування і телебачення, тому він не вважає чимось поганим, що влаштував свято. А ті, хто йому пишуть критику – заздрять. Також ЗМІ, які оприлюднили матеріал про його святкування "на кістках", він назвав "політикою, люди якої вибудовують свою кампанію".

Я дійсно поважаю людей, які справді вшановують пам'ять жертв Голодомору. Ставлять свічку (не в сторіз), свідомо думають про це. Але таких меншість. І вони тут не кричать. Вони щиро роблять те, що їм велить серце,

– додав блогер.

Реакція Заліска на критику його дня народження / Фото з інстаграм-сторіз блогера

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Реакція інших блогерів

На святі Заліска в Будинку вчених у Львові також були присутні десятки інших блогерів-мільйонників: Володимир Остапчук, який став ведучим заходу, Наталія Литвин з Олександром Куровиським, Тетяна Самбурська, Саша Пустовіт. Деякі з них підтримали свого друга, до прикладу, Литвин і Куровський. Наталія, до речі, закрила коментарі до допису з дня народження, оскільки від ранку підписники критикували її у цинізмі.

Чи іменинник на кожне своє свято має бути у траурі, а не приймати вітання, бо влада призначила саме цей день датою жалоби?.. Вшановувати і цінувати – це не про свічку у сторіз. Це не про показуху, який хтось правильний, а інший ні. Це про знання історії, хвилину мовчання, свідомість, цінності, передачу знань дітям… Але ж так не цікаво, бо для гучних заголовків і хайпу треба придумати скандал,

– сказала Литвин.

"Вибачте, що я патріот не для хайпу, але є речі, які я залишаю для душі. Я люблю свою Україну. Ви це знаєте. Лицемірити в блозі я не хочу. Виставити свічку, бо так треба, а потім піти танцювати?" – додав її чоловік Куровський.

Реакції Литвин і Куровського на скандал з днем народження / Фото з інстаграм-сторіз