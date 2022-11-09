У День писемності: хто з зірок окрім Дорофєєвої долучився до радіодиктанту національної єдності

У День української писемності й мови відбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. До написання долучились й українські зірки - Наталія Сумська та Надя Дорофєєва.

9 листопада українці святкують День писемності й мови. У цей самий день країна об'єднується з аркушами паперу та ручками під час написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, повідомляє 24 канал.

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Сьогодні авторкою тексту для радіодиктанту стала режисерка й письменниця Ірина Цілик, а прочитала його для аудиторії акторка Ада Роговцева. У тексті заторкувалась тема рідного дому під час війни, тож диктант вийшов дуже зворушливим. До написання долучились і зірки – акторка Наталія Сумська та співачка Надя Дорофєєва.

Наталія Сумська

Українська акторка долучилась до написання радіодиктанту в ефірі Суспільного мовника. Вона сіла за парту в київському бомбосховищі, де написала текст авторки Ірини Цілик.

Я більше думала про сам текст, наш ведучий був абсолютно правий, що дуже важко втриматися і менше думати про правопис. Він автоматично писався, ще зі шкільних років, я впевнена в те, що більш-менш правильно, тому що я в запорізькій школі, де більшість говорили російською, була єдина в класі україномовна,

– поділилась враженнями акторка.

"Вчитель був дуже суворий, – тих, хто не говорив українською, виймав лінійку і бив по пальцях. А мене завжди виставляв до дошки: "Сумська, до дошки". Сьогодні це дуже хвилюючий текст. Завдячую пані Ірині що саме в такий час вона описала цей стан".



Наталія Сумська на диктанті / Скриншот з відео

Надя Дорофєєва

Ще напередодні співачка поділилась, що писатиме диктант, та закликала своїх шанувальників доєднатися. З цієї нагоди вона навіть створила флешмоб "пишемо разом". До неї також долучився продюсерський центр Moзgi Group.



Надя Дорофєєва долучилась до диктанту / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про Всеукраїнський радіодиктант