Всесвітній день голосу: українські виконавці, чий спів унікальний

Голос – феноменальна річ. Ми використовуємо його для того, щоб обмінюватись інформацією, зізнаватись у коханні, співати пісень. Коли ми це робимо, то навіть і не задумуємось, що це все лиш завдяки ньому – голосу.

Всесвітній день голосу: історія

Мало хто знає, що ідея надати голосу особливий день у календарі належала лікарям. У 1999 році Бразильське товариство ларингології та голосу запропонувало присвятити 16 квітня цьому людському феномену. До такох ініціативи долучилась низка лікарів – терапевтів, логопедів та викладачів співу, які входили до цієї асоціації.

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Пізніше, у 2002 році до святкування долучились й лікарі з Американської академії отоларингології та хірургії голови і шиї (США), й одразу у цьому ж році свято дістало свою теперішню назву – День голосу.



Міжнародний логотип Всесвітнього дня голосу / Фото The British Voice Association

Мета Всесвітнього дня голосу полягає у залученні уваги лікарів-фахівців, а також всіх людей до феномену людського голосу – дару, що дозволяє людям спілкуватися, висловлювати свої емоції і почуття.

Цей день створений для того, щоб продемонструвати величезну важливість голосу у повсякденному житті людей; підвищити знання про запобігання проблем голосу, його реабілітації, а також подальшого дослідження застосування й функцій голосу.

Українські співаки та співачки з унікальними голосами

Ніна Матвієнко

Шанувальники називають Ніну Матвієнко "душею України", адже своїм неординарним характером фольклорного співу вона вже давно зачаклувала слухачів. Репертуар Ніни рясніє як українськими народними піснями, так і піснями сучасних українських композиторів.

Квітка Цісик

Легендарна співачка Квітка Цісик мала колоратурне сопрано. Вона з легкістю експериментувала з різномітними стилями музики – від джазу до класики. Крім того, Квітка Цісик володіла особливою технікою співу, що називається "білий голос", і яка є поширеною у карпатських селах. На жаль, співачка померла у 1998 році від раку молочних залоз.

Квітка Цісик – Рідна мати моя: дивитись онлайн

Джамала

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала виконує пісні в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп та електро, а також бере участь в оперних постановках і шоу. Особливість голосу Джамали – у її своєрідному акценті, який додає барв у кожну її пісню.

Катя Chilly

Творчість Каті Chilly переповнена містичними, загадковими нотами. Електромузика у суміші з тонким голосом співачки, точно змусять вашу шкіру покритись "мурашками". За роки професійної кар'єри виконавиця випустила чотири альбоми, які сколихнули своєю "космічністю" глядачів й привернули значну увагу преси.

Катя Chilly – Син: дивитись онлайн

Катерина Павленко

Катерина Павленко, учасниця гурту Go_A, який виступатиме на пісенному конкурсі Євробачення-2021, володіє особливим специфічним голосом альт, яким співає у жанрах фолк, етно та рок. Своїм голосом Катерина ідеально виконує різноманітні українські народні пісні, адже у них його звучання виходить дуже автентичним.

Тіна Кароль

Популярна співачка Тіна Кароль має ліричне сопрано і сильні вокальні дані. Діапазон голосу Тіни – 3 октави (від фа малої октави до мі третьої). Співачка представляла Україну на Євробаченні-2006 і вважається Найкращою виконавицею України 2014, 2015, 2018 років за версією YUNA.

Тіна Кароль – Україна – це ти: дивитись онлайн

Андрій Хливнюк

Соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк володіє голосом, який ніби огортає слова пісень у вуаль. Своїм тенором співак прекрасно виконує як сумну, так і драйвову веселу музику. З жанрів музики виконавець найбільшу перевагу надає фанку, джазу, хіп-хопу та поп-року.

Святослав Вакарчук

Своєрідна "хриплість", харизма, оригінальність виконання – це все про баритон Святослава Вакарчука. Видатний співак, вокаліст гурту "Океан Ельзи" за свою творчість отримав не лише всеукраїнську популярність, а й звання Заслуженого артиста України та Орден Свободи.

Океан Ельзи – Стріляй: дивитись онлайн