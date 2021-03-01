Вперше за довгий час Ніколь Кідман показала своїх дітей з Кітом Урбаном

Австралійське подружжя Ніколь Кідман та Кіта Урбана виховує двох дітей– Сандей і Фейт. Зірки рідко показують дітей публіці, проте в умовах карантину, коли премія Золотий глобус проходила дистанційно, то зіркову матусю вирішили підтримати донечки.
Поява доньок Ніколь та Кіта стала справжньою несподіванкою для глядачів Золотого глобусу. Для важливого заходу сім'я одягнулась святково та вишукано: Ніколь приміряла чорну сукню із золотими ланцюжками, Кіт Урбан обрав чорний класичний костюм з білою сорочкою та краваткою, а 10-річна Фейт і 12-річна Сандей одягнули білі лаконічні сукенки.
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Сім'я спілкувалась із ведучими онлайн-церемонії Золотого глобусу через відеозв'язок. Кадри доньок подружжя миттєво розлетілись по мережі. Відтак, це було одне з перших представлень дівчаток великій публіці.