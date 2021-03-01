Вперше за довгий час Ніколь Кідман показала своїх дітей з Кітом Урбаном

13:07

Австралійське подружжя Ніколь Кідман та Кіта Урбана виховує двох дітей– Сандей і Фейт. Зірки рідко показують дітей публіці, проте в умовах карантину, коли премія Золотий глобус проходила дистанційно, то зіркову матусю вирішили підтримати донечки.