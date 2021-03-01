Австралийские супруги Николь Кидман и Кит Урбан воспитывают двоих детей– Сандэй и Фэйт. Звезды редко показывают детей публике, однако в условиях карантина, когда премия Золотой глобус проходила дистанционно, звездную мамочку решили поддержать дочери.

Появление дочерей Николь и Кита стало настоящей неожиданностью для зрителей Золотого глобуса. Для важного мероприятия семья оделась празднично и изысканно: Николь примерила черное платье с золотыми цепочками, Кит Урбан выбрал черный классический костюм с белой рубашкой и галстуком, а 10-летняя Фэйт и 12-летняя Сандэй надели белые лаконичные платьица.

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Семья общалась с ведущими онлайн-церемонии Золотого глобуса через видеосвязь. Кадры дочерей супругов мгновенно разлетелись по сети. Следовательно, это было одно из первых представлений девочек большой публике.

Что известно о семье Николь Кидман и Кита Урбана?