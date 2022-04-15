Вони – наша надія, – Позитив зі сльозами на очах розповів, як допомагає дітям

Український артист Позитив через війну взявся за волонтерство, а саме, допомагати дітям. Під час розповіді про свою справу репер розчулився.

Український виконавець Позитив (Олексій Завгородній) на час війни допомагає дітям. Разом із зірковими колегами він робить так, щоб малюки не втрачали дитинство.

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Як Позитив допомагає дітям

На ідею зайнятись дітьми Позитива надихнуло кафе у Кам'янець-Подільському, де малюки залишали свої іграшки переселенцям.

Ми побачили, як місцеві дітлахи приносили іграшки в цю кафешку для дітей, які навіть не встигли забрати свої іграшки з дому, які поїхали просто голі та босі. І ми подумали, що це дуже кльова ініціатива, щоб діти справді відчували себе дітьми,

– поділився репер.



Діти-переселенці / Фото з інстаграму Позитива

"Це проєкт, де діти самі ним і керують. Ми запросили місцевих дітей, вони знайомилися з дітьми, які приїхали. Ми зробили невеликий майстер-клас із ними. Я фоткався, комусь сльози витирав, когось обіймав. І коли ти бачиш, як їхнє дитинство почалося: хтось у підвалі сидів тиждень, хтось без дому залишився", – розповів Позитив про свій благодійний проєкт.

Олексій Завгородній пригадав слова батька одного з малюків: "Дякую вам за те, що я вперше побачив посмішку своєї дитини за цей тиждень". Завдяки цьому артист продовжує свою справу.

Цим маленьким людям відновлювати країну, працювати, щось робити на благо країни. Тому, звичайно, їх треба підтримувати. Вони всі – наша надія,

– підсумував Позитив.

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