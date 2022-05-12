"Вона все відчувала і знала": Андрій Бєдняков про свою маму і блокаду маріупольців

Ведучий шоу Нового каналу "Де логіка?" Андрій Бєдняков – родом з Маріуполя, який понад два місяці війни бомбить та руйнує Росія. Вся Україна молиться за людей, що там перебувають, та військових, які захищають місто.

Від початку війни Андрій Бєдняков не був у рідному місті. Але там були його рідні та друзі. Більшість з них змогли виїхати з Маріуполя. Але до того пережили справжнє пекло.

До слова "Ти не стаєш мудрішим, ти стаєш один": як Андрій Бєдняков пережив втрату мами

Мама хворіла. Я написав про це в інстаграмі. До цього ніхто не знав. Саме тому намагався приїжджати до неї постійно. Коли почалися вибухи, мамі ставало дедалі гірше й гірше. З кожним снарядом. Вона все відчувала і знала. Навіть у перший день сказала: "Ну все. Це кінець",

– розповів Андрій Бєдняков в інтерв'ю проєкту "Денисов Time. Війна".



Бєдняков з мамою у Маріуполі / Фото з інстаграму ведучого

Телеведучий також розповів, як вони з рідними заспокоювали маму в перші дні війни.

"Говорили, що все буде нормально, все минеться. Але мамі ставало гірше. Рідні виїхали з Маріуполя, бо не хотіли ховати маму у дворі, бо люди, які були в місті, ховали рідних просто у дворах", – поділився Андрій.

Мама Бєднякова померла

На жаль, мама Андрія померла на початку квітня. Телеведучий не встиг з нею попрощатися та дізнався про це від сестри лише за якийсь час. За її словами, вона не хотіла засмучувати брата, але мама вже давно перебувала в комі. Здоров'я жінки погіршувалося після кожного вибуху, вона понад місяць провела у заблокованому Маріуполі. Бєдняков казав, що "рускій мір" – гірше за найстрашнішу хворобу.

Страшно те, що я навіть не зможу попрощатися з мамою. Адже я доїхав би лише до найближчого блок-поста. Впевнений, що рано чи пізно приїду, щоб попрощатися з нею. Коли на тій території знову буде майоріти український прапор,

– емоційно висловився Бєдняков.

Зазначимо, що Андрій зараз перебуває в Україні, а його дружина з донькою – за кордоном. Наразі він забороняє повертатись їм у Київ.