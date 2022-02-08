Вона віддала тобі максимум, – Влад Дарвін заступився за Могилевську у скандалі з екс-Зіанджею

Між Наталією Могилевською та Зі Фамелу, яку вона продюсувала як Бориса Апреля, розгорілась сварка. Співачка-трансгендер звинувачує артистку в гомофобії, а та її – в невдячності. Усе зайшло так далеко, що у скандал втрутився Влад Дарвін.

Співак Влад Дарвін (справжнє ім'я – Владислав Приходько) теж був учасником "Фабрики зірок 2", в якій знімалась Зі Фамелу, коли була ще Борисом Апрелем. Тож він не з чуток знає, які насправді стосунки були між нею і продюсеркою Наталією Могилевською. Відтак зірка заступився за народну артистку і попросив екс-Зіанджу припинити поливати її брудом, бо вона вклала в неї всю себе.

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Влад Дарвін заступився за Наталією Могилевську

Співак пам'ятає, що в часи "Фабрики зірок" Могилевська відкладала тисячі своїх термінових справ, щоб присвятити час і поділитися досвідом з Борею Апрелем. На думку Дарвіна, саме його кар'єрою наставниця опікувалася найбільше.

Вона взяла на себе значну частину тиску, який адресувався тобі. Могла цього не робити, не ризикувати, не інвестувати… Якщо моє слово для тебе щось означає, то я можу з впевненістю сказати, що саме тобі вона віддала максимум,

– написав Влад Дарвін.

Зірка зауважив, що на добро Могилевської Зі Фамелу зараз відповідає "викривальними міркуваннями у сторіз", чим показує себе "не в кращому світлі".

"Дякую за підтримку, Владе", – відреагувала "народна".

Влад Дарвін заступився за Наталією Могилевську / Фото з інстаграм-сторіс

З чого почався скандал Наталії Могилевської та екс-Зіанджі

У січні Зі Фамелу звинуватила Наталію Могилевську, яка продюсувала її після "Фабрики" як Бориса Апреля, у рабському контракті і трансфобії . Вона скаржилася, що екснаставниця досі називає її Борею, бо не сприймає ЛГБТ, та пригадала, як та чхала на її депресії і змушувала співати.

. Вона скаржилася, що екснаставниця досі називає її Борею, бо не сприймає ЛГБТ, та пригадала, як та чхала на її депресії і змушувала співати. На ці закиди Наталія Могилевська відповіла в інтерв'ю Каті Осадчій. Вона впевнена, що співачка ображена на неї, бо так і не стала популярною "спочатку як чоловік, а потім як жінка".

"спочатку як чоловік, а потім як жінка". На камеру артистка обмовилась, що возила Бориса Апреля до психіатра, "щоб він допоміг йому вилікуватися". Зі Фамелу заявила, що тоді Могилевська "лікувала" її від гомосексуалізму .

. Після скандальних спогадів екс-Зіанджі та звинувачень у гомофобії Наталія спробувала примиритися, але та не стала йти на контакт і "знайомитися знову".

Повний текст публікації Влада Дарвіна:

Я спостерігав зі сторони за ситуацією і дуже добре пам'ятаю, як Наташа, вже після всіх ефірів, маючи 1000 термінових справ, все одно занурювалась у твої непрості процеси, присвячувала свій людський час, дарувала зворотний зв'язок, ділилася досвідом. Вона взяла на себе значну частину тиску, який адресувався тобі.

Могла цього не робити, не ризикувати, не інвестувати, не ділити з тобою відповідальність за твій тернистий шлях, який почався до "Фабрики". Тоді не було б "викривальних" міркувань у сторіз про її некоректність, які показують тебе не в кращому світлі.

Якщо моє слово для тебе щось означає, то я можу з впевненістю сказати, що саме тобі (зі всіх 16 учасників) вона віддала максимум.