Вона повернулась: Адель випустила першу пісню за 6 років – Easy On Me

Британська виконавиця після довгої паузи у кар'єрі повернулась до своїх прихильників з новими композиціями. Вже через місяць слід очікувати на її новий альбом "30", а поки вона презентувала свій перший відеокліп та пісню Easy On Me.

Прем'єра пісні відбулась опівночі 15 жовтня на усіх музичних платформах. Зокрема на ютубі менше ніж за пів доби відео переглянули 14,5 мільйона разів та залишили тисячі відгуків. Окрім цього, вона встановила світовий рекорд – відео кліпу дивились одночасно 300 тисяч людей. А за 3 хвилини композиція очолила американський iTunes.

Новий кліп Адель

У новому відео британська зірка постала неймовірно схудлою, адже за ці роки їй вдалось зменшити вагу на 45 кілограмів. У кліпі Адель показує зміни, які наче відображають її життя: спочатку у чорно-білому відео вона їде в автомобілі з причепом, згадуючи минуле, та везе спаковані речі. А вже на кольорових кадрах вона постає новою та щасливою.

Адель – Easy On Me: дивитись відео онлайн

Додамо, що її новий альбом, прем'єра якого відбудеться 19 листопада, присвячений 30-річчю артистки. Навіть назва платівки буде символічною – "30". Попередні три альбоми Адель також мали назви "19" (2008 року), "21" (2011 року) і "25" (2015 року) – відповідно до віку, в якому вона над ними працювала. Схоже, у четвертій платівці співачка розповість про переломний період свого життя – розлучення з чоловіком Саймоном Конекі.

Текст пісні Адель – Easy On Me

There ain't no gold in this river

That I've been washin' my hands in forever

I know there is hope in these waters

But I can't bring myself to swim

When I am drownin' in the silence

Baby, let me in

Go easy on me, baby

I was still a child

Didn't get the chance to

Feel the world around me

I had no time to choose what I chose to do

So go easy on me

There ain't no room for our things to change

When we are both so deeply stuck in our ways

You can't deny how hard I've tried

I changed who I was to put you both first

But now I give up

Go easy on me, baby

I was still a child

Didn't get the chance to

Feel the world around me

Had no time to choose what I chose to do

So go easy on me

I had good intentions

And the highest hopes

But I know right now

It probably doesn't even show

Go easy on me, baby

I was still a child

I didn't get the chance to

Feel the world around me

I had no time to choose what I chose to do

So go easy on me