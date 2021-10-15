Она вернулась: Адель выпустила первую песню за 6 лет – Easy On Me
Источник:ютуб Адель
Британская исполнительница после длительной паузы в карьере вернулась к своим поклонникам с новыми композициями. Уже через месяц следует ожидать ее новый альбом "30", а пока она представила свой первый видеоклип и песню Easy On Me.
Премьера песни состоялась в полночь 15 октября на всех музыкальных платформах. В частности, на ютубе меньше чем за полсуток видео просмотрели 14,5 миллиона раз и оставили тысячи отзывов. Кроме этого, она установила мировой рекорд – видео клипа смотрели одновременно 300 тысяч человек. А за 3 минуты композиция возглавила американский iTunes.
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Новый клип Адель
В новом видео британская звезда появилась невероятно похудевшей, ведь за эти годы ей удалось уменьшить вес на 45 килограммов. В клипе Адель показывает изменения, которые словно отражают ее жизнь: сначала в черно-белом видео она едет в автомобиле с прицепом, вспоминая прошлое, и везет упакованные вещи. А уже на цветных кадрах она предстает новой и счастливой.
Адель – Easy On Me: смотреть видео онлайн
Добавим, что ее новый альбом, премьера которого состоится 19 ноября, посвящен 30-летию артистки. Даже название пластинки будет символическим – "30". Предыдущие три альбома Адель также имели названия "19" (2008 года), "21" (2011 года) і "25" (2015 года) – в соответствии с возрастом, в котором она над ними работала. Похоже, в четвертой пластинке певица расскажет о переломном периоде своей жизни – разводе с мужем Саймоном Конеки.
Текст песни Адель – Easy On Me
There ain't no gold in this river
That I've been washin' my hands in forever
I know there is hope in these waters
But I can't bring myself to swim
When I am drownin' in the silence
Baby, let me in
Go easy on me, baby
I was still a child
Didn't get the chance to
Feel the world around me
I had no time to choose what I chose to do
So go easy on me
There ain't no room for our things to change
When we are both so deeply stuck in our ways
You can't deny how hard I've tried
I changed who I was to put you both first
But now I give up
Go easy on me, baby
I was still a child
Didn't get the chance to
Feel the world around me
Had no time to choose what I chose to do
So go easy on me
I had good intentions
And the highest hopes
But I know right now
It probably doesn't even show
Go easy on me, baby
I was still a child
I didn't get the chance to
Feel the world around me
I had no time to choose what I chose to do
So go easy on me