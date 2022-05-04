"Вона досі не розуміє, де перебуває": Тамерлан зі сльозами згадав, як вивіз бабусю з Бородянки

Учасник дуету TamerlanAlena Тамерлан зараз перебуває у територіальній обороні та розповів, як йому довелось рятувати свою бабусю ще з Бородянки на Київщині. Він зробив евакуацію після того, як відійшли російські війська.

Чоловік зізнався, що саме у Бородянці пройшло його дитинство. І найперше, що він зробив під час звільнення Київщини, це поїхав по бабусю.

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Я побачив бабусю, яку ми евакуювали, і вона досі – у шоковому стані, вона досі не розуміє, де вона перебуває. Для неї це такий глибокий стрес. Я навіть не знаю, що можна зробити для того, щоб повернутися до попереднього стану,

– розповів Тамерлан.

Жінку відвезли у відносно безпечне місце в Києві, проте вона не усвідомлює, що перебуває з внуком.

"Уяви, від 6 березня вони перебували без зв'язку… Що там відбувалося… Ми проходили центральними вулицями. А на центральній вулиці не залишилося жодного житлового будинку. Вона коли мене побачила, подумала, що це якийсь міф. Я один з небагатьох людей, яких вона побачила за місяць", – додав Тамерлан.

Зокрема він розповів про свою небезпечну службу у теробороні. Було 4 рази, коли він міг загинути.

"Були небезпечні моменти, у перші дні по нас навіть стріляли на Житомирській трасі. Якраз коли проривалась колона ця, ми потрапили під обстріл снайпера з товаришем. Слава Богу, що все це у минулому і відвело. Були моменти, коли потрапляли під жорсткі обстріли якихось ракет. Під авіаудари коли ми потрапляли, коли ти просто у льох пірнаєш рибкою", – зізнався Тамерлан.