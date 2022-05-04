Мужчина признался, что именно в Бородянке прошло его детство. И первое, что он сделал во время освобождения Киевщины, это поехал за бабушкой.

К слову Тамерлан показал разбитый оккупантами дом в Бородянке: как выглядит место, где он вырос

Я увидел бабушку, которую мы эвакуировали, и она до сих пор – в шоковом состоянии, она до сих пор не понимает, где она находится. Для нее это столь глубокий стресс. Я даже не знаю, что можно сделать для того, чтобы вернуться в прежнее состояние,

– рассказал Тамерлан.

Женщину увезли в относительно безопасное место в Киеве, однако она не понимает, что находится с внуком.

"Представь, с 6 марта они находились без связи… Что там происходило… Мы проходили по центральным улицам. А на центральной улице не осталось ни одного жилого дома. Она когда меня увидела, подумала, что это какой-то миф. Я один из немногих людей, которых она увидела через месяц", – добавил Тамерлан.

В частности, он рассказал о своей опасной службе в терробороне. Было четыре раза, когда он мог погибнуть.

"Были опасные моменты, в первые дни по нам даже стреляли на Житомирской трассе. Как раз когда прорывалась колонна эта, мы попали под обстрел снайпера с товарищем. Слава Богу, что все это в прошлом и отвело. Были моменты, когда попадали под жесткие обстрелы каких-то" ракет. Под авиаудары когда мы попадали, когда ты прямо в погреб ныряешь рыбкой", – признался Тамерлан.