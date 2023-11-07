Романтика та драйв: у тіктоці віруситься пісня "Волошковий цвіт" блогерки з Луцька
Джерело:Аліна Жук
У тіктоці віруситься нова пісня "Волошковий цвіт". Цю композицію вже можна послухати повністю – авторкою є блогерка та ведуча Аліна Жук.
Українська блогерка з Луцька Аліна Жук 3 листопада презентувала пісню "Волошковий цвіт". Але трек став вірусним у соціальних мережах ще до офіційного релізу.
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У тіктоці віруситься пісня "Волошковий цвіт"
Пісня стала суперпопулярною у соціальних мережах та тіктоці зокрема. Користувачі мережі зняли понад 35 тисяч відео під уривок з цієї композиції. Зазвичай вони знімають романтичні відео з другою половинкою чи просто танцюють під пісню.
Також віруситься зворушливий тренд "скоро 2024". У таких роликах українці показують у галереї нинішнє фото зі своєю коханою людиною та архівне – у рік, коли зародилися їхні почуття.
Про що цей трек
Для Аліни Жук ця композиція – дебютна. У тексті вона розповідає про кохання, а драйвова мелодія додає особливого настрою цій пісні.
Українізований трек про кохання, який не залишить байдужим поціновувачів бітової музики. Поєднання романтики та драйву, українських висловів та народного виконання. Кожен у цій пісні знайде свої слова, свою історію,
– розповіла блогерка про свою прем'єру.
Аліна Жук – "Волошковий цвіт": дивіться відео онлайн
У коментарях під кліпом усі діляться враженнями та хвалять співачку за якісну пісню та гарний вокал:
- "Дуже гарно. Нехай увесь світ почує цю хорошу дівчину з Волині";
- "Хітяра! Дякую, Аліночко! Успіхів тобі, не зупиняйся. Чекаю уже наступну пісню!";
- "Якщо є мурахи по тілу у слухача, значить все вдалось. Браво";
- "У нас ще на 1 українську співачку стало більше. Це бомба, мурахи по тілі";
- "Це просто пожежа. Пісня в голові вже тиждень".