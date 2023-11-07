Романтика та драйв: у тіктоці віруситься пісня "Волошковий цвіт" блогерки з Луцька

У тіктоці віруситься нова пісня "Волошковий цвіт". Цю композицію вже можна послухати повністю – авторкою є блогерка та ведуча Аліна Жук.

Українська блогерка з Луцька Аліна Жук 3 листопада презентувала пісню "Волошковий цвіт". Але трек став вірусним у соціальних мережах ще до офіційного релізу.

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У тіктоці віруситься пісня "Волошковий цвіт"

Пісня стала суперпопулярною у соціальних мережах та тіктоці зокрема. Користувачі мережі зняли понад 35 тисяч відео під уривок з цієї композиції. Зазвичай вони знімають романтичні відео з другою половинкою чи просто танцюють під пісню.

Також віруситься зворушливий тренд "скоро 2024". У таких роликах українці показують у галереї нинішнє фото зі своєю коханою людиною та архівне – у рік, коли зародилися їхні почуття.

Про що цей трек

Для Аліни Жук ця композиція – дебютна. У тексті вона розповідає про кохання, а драйвова мелодія додає особливого настрою цій пісні.

Українізований трек про кохання, який не залишить байдужим поціновувачів бітової музики. Поєднання романтики та драйву, українських висловів та народного виконання. Кожен у цій пісні знайде свої слова, свою історію,

– розповіла блогерка про свою прем'єру.

Аліна Жук – "Волошковий цвіт": дивіться відео онлайн

У коментарях під кліпом усі діляться враженнями та хвалять співачку за якісну пісню та гарний вокал: