75-річного Володимира Талашка з Карпенка-Карого звинуватили в домаганнях до студенток

Зірку фільму "В бій ідуть лише старі" звинуватили в сексуальних домаганнях. 75-річний Володимир Талашко більш як 20 років переходить межу в спілкуванні не лише зі студентками, а й з абітурієнтками.

Про домагання з боку відомого актора розповів сценарист Богдан Панкрухін. Він зібрав історії студенток і абітурієнток Київського університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, яким не пощастило стикнутися з Володимиром Талашком.

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Люди у величезній кількості почали писати мені, що Талашко постійно дозволяє собі домагатися не тільки до студенток, а й до абітурієнток, які закінчили школу і прийшли вступати,

– заявив Панкрухін.

Він повідомив, що більш як 20 років викладач працює за однією і тією ж схемою – запрошує юних студенток та абітурієнток в гості під приводом репетицій, фотографує оголеними й пропонує інтим.

Історії дівчат про домагання Володимира Талашка

Юлії Бірзул було 15 років, коли вона приїхала в Київ задля підготовки до творчого конкурсу в театральному університеті.

визнання Володимир Талашко отримав завдяки фільму Леоніда Бикова "В бій ідуть лише старі". У радянській стрічці він зіграв старшого лейтенанта Сергія Скворцова. Нині народний артист України викладає і є художнім керівником у дикторів-тележурналістів в університеті імені Карпенка-Карого.

Володимир Талашко товаришував з керівником театру, в якому дівчина займалася з дитинства, і пообіцяв допомогти зі вступом – послухати і скоригувати програму. Під приводом того, що університет зачинений, актор запросив абітурієнтку у свою квартиру на вулиці Ярославів Вал. Він запропонував прийняти душ, нагодував сніданком, а тоді влаштував фотосесію.

Тут і почалося це: "А ось тут припустіть, тут зніміть". Він мене роздягнув мене по пояс, а потім почав чіплятися… Я не зрозуміла, як ми опинилися в спальні, я вже лежала в ліжку, а він мене цілував,

– пригадала Юлія.

Однак дівчині вдалось уникнути інтиму з літнім актором. Вона кілька разів вдала, що втрачає свідомість, чим налякала Талашка. Оскільки він був присутній на вступних випробуваннях, Юлія провалила іспит.

"Я не могла там бути. У мене було відчуття, що Талашко всім про мене розповів, що всі знають про те, що сталося, вважають мене за шльондру", – пояснила дівчина.

Вікторії Муштей було 18 років, коли вона прийшла в Карпенка-Карого за допуском на вступ на дикторський факультет.

Дівчина презентувала Володимиру Талашко вступну програму, а він запропонував попрацювати над байкою у тій самій квартирі на вулиці Ярославів Вал. Викладач пригостив абітурієнтку коньяком і закускою, пофотографував і запросив на танець.

Ввімкнув диск з піснями і запропонував потанцювати. Він став гладити мене руками, притискати до себе. Мені було неприємно. Він поліз цілуватися. Це стало останньою краплею,

– розповіла Вікторія.

Дівчина вирвалась з обіймів Талашка і викликала таксі, хоч той і пропонував "постелити в сусідній кімнаті". Вікторія все ж вступила на дикторський факультет, але через рік перевелася на акторський.