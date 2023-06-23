Також президент разом із дружиною купив кілька книжок для домашньої бібліотеки. Які саме – розповідаємо далі.

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Які книжки купили Володимир та Олена Зеленські

Після відвідин "Книжкового арсеналу" перша леді поділилася своїми враженнями: "Книжки як люди. Просто зараз вони в окопах, разом із захисниками, і в бомбосховищах, у валізах наших вимушених переселенців і в наплічниках волонтерів. Книжки чекають своїх власників у покинутих помешканнях і гинуть – під обстрілами й у повенях, разом із бібліотеками та музеями. Бо і наші книжки, і наших людей нападник ненавидить та боїться однаково".

Дивилися, як наші видавництва, які рік тому втратили свої потужності, наклади, людей, тепер заповнюють полиці книжками. Кожен наш текст, роман, оповідання, вірш – опір знищенню. Доказ, що ми, українці, є та будемо на своїй землі. Тому що рятуємо, захищаємо й цінуємо одне одного. Тому що небайдужі та людяні,

– написала Олена Зеленська під дописом.

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Відомо, що президентське подружжя не лише побувало на "Книжковому арсеналі", а й придбало там книги для домашньої бібліотеки.