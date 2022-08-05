Потужна ініціатива Зеленського UNITED24: які світові зірки стали амбасадорами платформи

Президент Володимир Зеленський започаткував ініціативу UNITED24, до якої долучилось чимало знаменитостей. Читайте, хто саме з відомих людей допомагає Україні.

Кілька місяців тому президент Володимир Зеленський презентував особливу платформу, призначену для збору коштів на потреби України. UNITED24 – так назвали міжнародну ініціативу – спрямована на доказ того, що зло не може перемогти.

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Хто долучився до ініціативи UNITED24

Андрій Шевченко

Після запуску благодійного проєкту до ініціативи почали долучатися знаменитості. Найпершим став колишній футболіст Андрій Шевченко. Його місія – поширювати інформацію про Україну у світі. Шевченко має чимало спортивних досягнень і нагород, тому його світовий авторитет буде вдало спрямований на збільшення міжнародної допомоги.



Зеленський і Шевченко / Фото з телеграму Зеленського

Еліна Світоліна

Другою до UNITED24 долучилась відома та успішна тенісистка Еліна Світоліна. Вона так само знаменита на весь світ, тому працюватиме над тим, щоб залучати людей до ще потужнішої допомоги Україні, в гуманітарних сферах зокрема.

Лієв Шрайбер

Відомий актор Лієв Шрайбер є співзасновником доброчинної організації BlueCheck, але це не завадило йому приєднатися роботи United24 як амбасадору у гуманітарному напрямку. Організація зірки фінансує програми з психологічної підтримки та евакуації понад двадцяти тисяч дітей-сиріт з інтернатів та дитячих будинків різних областей. Також вона допомагає родинам переселенців у Львові.

Imagine Dragons

Наступним амбасадором ініціативи президент Зеленський оголосив легендарний гурт Imagine Dragons. У їхні цілі увійшло завдання просувати медичну допомогу. Найперше вони долучилися до збору на швидкі, які розпочала перша леді Олена Зеленська.



Зеленський та Imagine Dragons / Фото з інстаграму гурту

Демна Гвасалія

Креативний директор всесвітньо відомого бренду Balenciaga Демна Гвасалія теж долучився до фандрейзингової платформи. Дизайнер підтримуватиме платформу за напрямком "Відбудова України".

Окрім того, Balenciaga створили спеціальний світшот з символікою України, 100% прибутку з продажу яких буде переказано для відбудови держави після руйнувань.



Зеленський і Демна Гвасалія / Фото з телеграму президента

Успіхи платформи UNITED24

Володимир Зеленський опублікував відео, в якому показав успіхи його благодійної ініціативи. Він подякував усім причетним.

До платформи UNITED24 долучилися люди зі 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перетнула позначку 6 мільярдів гривень. Дякую всім, хто долучається! Не припиняйте підтримувати Україну. Для нас важливий кожен внесок,

– написав президент.

Як повідомили в ролику, ініціативу підтримують у всьому світі. Найменший донат – 2 центи, найбільший – 4088 доларів. Також Україна отримала 755 мільйонів гривень на армію дронів, а 200 мільйонів гривень, що зібрала Зеленська, підуть на швидкі. Придбані вже 24 машини швидкої допомоги, рентгенівські установки, наркозно-дихальні апарати, гелікоптер та багато інших речей, що працюватимуть на перемогу країни.

Як UNITED24 працює на перемогу: