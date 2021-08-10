Володимир Остапчук розбурхав мережу запальним танцем з дружиною: відео

Ведучий і шоумен Володимир Остапчук приголомшив запальним танцем з дружиною Христиною Горняк, який виконав вдома. Закохані вранці потішили публіку.

Подружжя все частіше тішить шанувальників новими спільними кадрами. Володимир вирішив додати у стрічку свого акаунту в інстаграмі кумедний ролик, який зняв разом із коханою.

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Танець Остапчука та Горняк

На відео закохані танцюють під запальну композицію. Володимир раніше брав участь в "Танцях зі зірками", де покинув шоу за крок до фіналу. Христина також обожнює танці, тому в подружжя вийшов чудовий дует.

Остапчук продемонстрував танцювальні здібності в білих шортах і футболці, а Христина зачарувала хореографією в короткому чорному халаті.

"Фоловери" шоумена не залишили публікацію без уваги й зазначили, що ролик підняв настрій та забезпечив зарядом позитивних емоцій на весь день.