Супруги все чаще радуют поклонников новыми совместными кадрами. Владимир решил добавить в ленту своего аккаунта в инстаграме забавный ролик, который снял вместе с любимой.

Смотрите также Владимир Остапчук с женой снялся в страстной фотосессии в автомобиле

Танец Остапчука и Горняк

На видео влюбленные танцуют под зажигательную композицию. Владимир ранее участвовал в "Танцах со звездами", где покинул шоу в шаге от финала. Кристина тоже обожает танцы, поэтому у супругов получился замечательный дуэт.

Остапчук продемонстрировал танцевальные способности в белых шортах и футболке, а Кристина очаровала хореографией в коротком черном халате.

"Фолловеры" шоумена не оставили публикацию без внимания и отметили, что ролик поднял настроение и обеспечил зарядом положительных эмоций на весь день.