Володимир Остапчук показав інтимне фото, де купається у ванній з дружиною

Український телеведучий Володимир Остапчук мріє про подорожі, тому ділиться ностальгійними фото з попередніх мандрівок. На одному з них він купається у ванні з піною разом з коханою Христиною, де вони обидвоє повністю голі.

Пікантне фото зірка телебачення розмістив в інстаграмі 29 березня та вже зібрав чимало компліментів від фанатів. На знімку можна побачити, що пара щасливо проводить час на ванних процедурах посеред розкішної зеленої рослинності. У руках в Христини – келих шампанського. Схоже, світлину пара зробила ще під час відпочинку на Мальдівах, адже інтер'єр ванної кімнати дуже схожий на той, що був у них під час мандрівки.

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Володимир Остапчук та дружина Христина / Фото з інстаграму Остапчука

"Хочеться знову на море, а не ось це все", – лаконічно підписав кадр, наче з фільму, Володимир Остапчук. Він також запитав у фанатів, яку б країну вони обрали для відпустки. Ті почали фантазувати про найкращі курорти світу – Сейшели, Домінікану, Канари та інші райські місця.

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Відверте фото Остапчука

Додамо, що це не перше інтимне фото Остапчука з Мальдівських островів. Раніше чоловік публікував фото, де позує повністю оголеним, а його статеві органи прикриває лише плід ківі. Такий знімок сподобався не всім користувачам інстаграму.