Володимир Остапчук з дружиною станцювали сексуальний танець на Мальдівах: спекотне відео

Джерело:інстаграм Володимира Остапчука
Український телеведучий та Христина Горняк відпочивають зараз на Мальдівських островах. Пара виконала пристрасний танець-імпровізацію з елементами самби та викликала чимало позитивних емоцій у фанатів.
Новий відеоролик з'явився у профілі Володимира Остапчука та вже отримав безліч коментарів від прихильників.
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Відомо, що Володимир кілька років тому став учасником відомого танцювального проєкту "Танці з зірками" разом з партнеркою Ілоною Гвоздьовою. Чоловік там навчився чимало танцювальних "азів" і легко тепер їх застосовує на практиці з коханою дружиною Христиною. А вона, у свою чергу, теж захоплюється танцями і у її профілі в інстаграмі навіть пише "Танцюючий нотаріус".
Відтак, пара не гає часу на відпочинку на Мальдівах і запалює узбережжя Індійського океану своїми рухами. Закохана пара з'імпровізувала танець з рухами самби та навіть з "циганським" фіналом у виконанні Остапчука. У відео також можна почути один з латиноамериканських хітів.
Дивіться відео танцю сім'ї Остапчуків:
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Для пристрасного танцю Христина одягнула спокусливий пляжний образ: суцільний білий купальник зі вставками мережива та рюшів і спідницю у сіточку, довершивши look солом'яним капелюхом. Володимир у свою чергу обрав коричневу сорочку, шорти з принтом хакі та сірий капелюшок.
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