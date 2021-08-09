Володимир Остапчук з дружиною знявся у пристрасній фотосесії в автомобілі

Шоумен і телеведучий Володимир Остапчук знявся з дружиною Христиною Горняк у пристрасній фотосесії. Подружжя ефектно позувало в автомобілі та продемонструвало свої почуття.

Христина поділилася світлинами на особистій сторінці в інстаграмі. Вона рідко публікує фото з коханим, тому ці кадри привернули увагу публіки.

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Фотосесія Остапчука і Горняк

Зіркова дружина позувала перед об'єктивом у блискучій сукні з тонкими бретелями. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила вишуканий макіяж. Серед аксесуарів довершила look сережками.

Володимир для фотосесії обрав чорний костюм і білу сорочку. Подружжя ефектно позувало в автомобілі та перед ним, не соромилося показувати почуття. Між Остапчуком і його обраницею панує пристрасть, ніжність та безмежне кохання.

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