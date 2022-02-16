Володимир та Олена Зеленські запустили "синьо-жовтий" флешмоб у соцмережах
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
16 лютого вся країна відзначає День єднання. З цієї нагоди Володимир та Олена Зеленські запустили "синьо-жовтий" флешмоб у соцмережах, до якого всіх закликають долучитися.
Президентське подружжя підтримало народ у цей непростий час. На тлі чуток про російське вторгнення на територію України Зеленські оголосили флешмоб #UAразом.
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Флешмоб від Зеленських
Олена та Володимир поділилися патріотичним фото. Зеленська постала перед камерою у жовтому светрі, а її коханий – у блакитній сорочці. У руках вони тримали український прапор.
Разом відзначаємо День єднання! Великого народу великої України!
– наголосив президент.
Володимир та Олена Зеленські / Фото з телеграму Володимира Зеленського
Як доєднатися до флешмобу
- Зробіть фото чи запишіть відео з прапором України.
- Додайте хештег #UAразом та опублікуйте.
- Позначте людину, якій хочете передати челендж.
Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!
Текст публікації Володимира Зеленського:
"Разом відзначаємо День єднання! Великого народу великої України!
Цей день — наш. Хто живе на правому й лівому берегах Дніпра. У містах і селах. Біля Карпат і териконів. На узбережжі Чорного й Азовського морів.
Хто вболіває за "Динамо" або "Шахтар", а разом — за Україну. Хто відзначає Різдво, Песах або Курбан-байрам, а разом — вірять в Україну! Хто спілкується українською, кримськотатарською, російською, угорською або жестовою мовою, а разом — творять Україну не словами, а справами!
Харків і Херсон. Запоріжжя й Закарпаття. Хмельницький і Кропивницький. Одеса й Миколаїв.
Рівне і Файне. Житомир, Суми, Полтава. Франик і Марік. Волиняни й вінничани. Чернігів, Черкаси й Чернівці. Львів і Луганськ. Дніпро й Донецьк. Київ, Кривий Ріг і Крим. Україна! Разом! І назавжди!
Сьогодні, в День єднання, о 10:00 на будинках і спорудах в усіх населених пунктах піднімуть синьо-жовтий прапор і пролунає "Ще не вмерла України…".
А в соцмережах ми запускаємо челендж.
- Зробіть фото чи запишіть відео із прапором України.
- Додайте хештег #UAразом та опублікуйте.
- Позначте людину, якій хочете передати челендж."