16 лютого вся країна відзначає День єднання. З цієї нагоди Володимир та Олена Зеленські запустили "синьо-жовтий" флешмоб у соцмережах, до якого всіх закликають долучитися.

Президентське подружжя підтримало народ у цей непростий час. На тлі чуток про російське вторгнення на територію України Зеленські оголосили флешмоб #UAразом.

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Флешмоб від Зеленських

Олена та Володимир поділилися патріотичним фото. Зеленська постала перед камерою у жовтому светрі, а її коханий – у блакитній сорочці. У руках вони тримали український прапор.

Разом відзначаємо День єднання! Великого народу великої України!

– наголосив президент.



Володимир та Олена Зеленські / Фото з телеграму Володимира Зеленського

Як доєднатися до флешмобу

Зробіть фото чи запишіть відео з прапором України.

Додайте хештег #UAразом та опублікуйте.

Позначте людину, якій хочете передати челендж.

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Текст публікації Володимира Зеленського:

"Разом відзначаємо День єднання! Великого народу великої України!



Цей день — наш. Хто живе на правому й лівому берегах Дніпра. У містах і селах. Біля Карпат і териконів. На узбережжі Чорного й Азовського морів.



Хто вболіває за "Динамо" або "Шахтар", а разом — за Україну. Хто відзначає Різдво, Песах або Курбан-байрам, а разом — вірять в Україну! Хто спілкується українською, кримськотатарською, російською, угорською або жестовою мовою, а разом — творять Україну не словами, а справами!



Харків і Херсон. Запоріжжя й Закарпаття. Хмельницький і Кропивницький. Одеса й Миколаїв.

Рівне і Файне. Житомир, Суми, Полтава. Франик і Марік. Волиняни й вінничани. Чернігів, Черкаси й Чернівці. Львів і Луганськ. Дніпро й Донецьк. Київ, Кривий Ріг і Крим. Україна! Разом! І назавжди!



Сьогодні, в День єднання, о 10:00 на будинках і спорудах в усіх населених пунктах піднімуть синьо-жовтий прапор і пролунає "Ще не вмерла України…".



А в соцмережах ми запускаємо челендж.