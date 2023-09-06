Подружжя Зеленських святкує 20 річницю шлюбу: 15 найчуттєвіших фото пари від весілля до тепер

Володимир та Олена Зеленські сьогодні святкують 20 років у шлюбі. За цей час вони стали батьками, а згодом – президентським подружжям, що працює над перемогою України.

Олена та Володимир Зеленські вже 20 років перебувають у шлюбі та є прикладом міцної української сім'ї. 24 Канал підібрав найчуттєвіші фото подружжя за час їхнього життя разом.

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Олена та Володимир – однолітки, вони навчалися в одному закладі в Кривому Розі. Вони стали парою вже після завершення гімназії та були у стосунках близько 8 років. У 2003 році вони зіграли весілля. Наступного року в подружжя народилась донька Олександра, а ще через 9 років – син Кирило.

Стосунки президентського подружжя, як і інші сім'ї в Україні, проходять випробування війною. Вони рідко бачаться та не живуть разом. Але залишаються одною з найстійкіших зіркових пар.

15 фото Олени та Володимира Зеленських



Олена та Володимир Зеленські / Фото з відкритих джерел



Олена та Володимир Зеленські / Фото з відкритих джерел



Олена та Володимир Зеленські з донькою / Фото з відкритих джерел



Олена та Володимир Зеленські з дітьми / Фото з інстаграму першої леді



Олена та Володимир Зеленські / Фото з інстаграму першої леді



Олена та Володимир Зеленські / Фото з інстаграму першої леді





Олена та Володимир Зеленські / Фото з інстаграму першої леді



Олена та Володимир Зеленські / Фото з інстаграму першої леді



Олена та Володимир Зеленські / Фото з інстаграму першої леді



Олена та Володимир Зеленські / Фото з інстаграму першої леді



Олена та Володимир Зеленські / Фото Vogue



Олена та Володимир Зеленські у День Незалежності 2022 / Фото з інстаграму першої леді



Олена та Володимир Зеленські у Новий 2023 рік / Фото з інстаграму першої леді



Олена та Володимир Зеленські / Фото з інстаграму першої леді



Президент поцілував руку першої леді у День Незалежності / Фото Ян Доброносов, Телеграф