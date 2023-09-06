Елена и Владимир Зеленские уже 20 лет состоят в браке и являются примером крепкой украинской семьи. 24 Канал подобрал самые чувственные фото супругов за время их жизни вместе.

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Елена и Владимир – сверстники, они учились в одном заведении в Кривом Роге. Они стали парой уже после завершения гимназии и находились в отношениях около 8 лет. В 2003 году они сыграли свадьбу. В следующем году у супругов родилась дочь Александра, а еще через 9 лет – сын Кирилл.

Отношения президентских супругов, как и другие семьи в Украине, проходят испытание войной. Они редко видятся и не живут вместе. Но остаются одной из самых стойких звездных пар.

15 фото Елены и Владимира Зеленских



Елена и Владимир Зеленские / Фото из открытых источников



Елена и Владимир Зеленские / Фото из открытых источников



Елена и Владимир Зеленские с дочерью / Фото из открытых источников



Елена и Владимир Зеленские с детьми / Фото с инстаграма первой леди



Елена и Владимир Зеленские / Фото с инстаграма первой леди



Елена и Владимир Зеленские / Фото с инстаграма первой леди



Елена и Владимир Зеленские / Фото с инстаграма первой леди



Елена и Владимир Зеленские / Фото с инстаграма первой леди



Елена и Владимир Зеленские / Фото с инстаграма первой леди



Елена и Владимир Зеленские / Фото с инстаграма первой леди



Елена и Владимир Зеленские / Фото Vogue



Елена и Владимир Зеленские в День Независимости 2022 / Фото с инстаграма первой леди



Елена и Владимир Зеленские в Новый 2023 год / Фото с инстаграмм первой леди



Елена и Владимир Зеленские / Фото с инстаграма первой леди



Президент поцеловал руку первой леди в День Независимости / Фото Ян Доброносов, Телеграф