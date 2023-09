Переспівали хіт Backstreet Boys: як Володимир Дантес та українські коміки відкрили збір на ЗСУ

Володимир Дантес разом із популярними українськими гумористами переспівали трек знаменитого гурту 90-их Backstreet Boys. Це вони зробили заради ЗСУ.

Залучивши креатив та вокальні дані коміки Василь Байдак, Антон Тимошенко, Слава Кедр, Олег Свищ та співак Володимир Дантес вирішили закликати людей задонатити на українську армію.

Українські артисти відкрили збір "на пташок"

Гумористи на чолі з Володимиром Дантесом зробили пародію на американський гурт Backstreet Boys та назвали свій колектив Badstreet Boys. Вони переспівали трек гурту I Want It That Way та навіть зняли схожий кліп біля літака. Всі зірки постали в нестандартних образах. Зокрема, Володимир Дантес та Василь Байдак змінили свої зачіски.

Так, знаменитості оголосили збір "кохання і зітхання" на безпілотники "Валькірія", Shoolika MK6, Mavic та fpv дрони.

, I Want It That Way - це одна із найвідоміших композицій американського бойз-бенду Backstreet Boys. Вона була написана ще в 1999 році, втім й досі вважається міжнародним хітом. Станом на 14 вересня 2023 року кліп на трек переглянули понад 1 мільярд разів.

Реакція мережі

Українці висловили захват від ідеї артистів:

"Це шедевр. В українському інформаційному просторі з'являється новий напрямок мистецтва - креативні збори на ЗСУ. Супер";

"Це супер кліп! Надихає на знищення країни-гною";

"Боже, який кайф";

"Йоптіть це настільки красиво, що не можливо не підтримати!";

"Кращі за оригінал";

"Ви дуже круті та смішні";

"Це просто космос, заберіть мої гроші, панове!".

Всього за 8 годин українці задонатили артистам понад 3,5 мільйона гривень з бажаних 5.



Збір, який оголосили українські коміки разом з Володимиром Дантесом / Скриншот з monobank

Це вже не вперше

Раніше в соціальних мережах також завірусилося відео українського коміка Василя Байдака. Тоді він зробив модернізований кавер на пісню Олександра Пономарьова "Він чекає на неї". Трек гуморист назвав "Він чекає донати". Фани підтримали такий підхід стендап-коміка та трохи більше, ніж за добу збір вдалося закрити.

Ще минулого року Байдак порадував шанувальників кавером на пісню Білла Візерса та Гровера Вашингтона-молодшого Just the Two of Us у гумористичному виконанні під назвою "Просто скинь донат".

До того ж гуморист випустив дві частини пісні "Піду втоплюся у річці глибокій", зробив кавер на композицію "Требабус" та співпрацював із гуртом TVORCHI над захопливим кавером на трек Heart Of Steel.