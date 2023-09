Перепели хит Backstreet Boys: как Владимир Дантес и украинские комики открыли сбор на ВСУ

Владимир Дантес вместе с популярными украинскими юмористами перепели трек знаменитой группы 90-х Backstreet Boys. Это они сделали ради ВСУ.

Артисты таким образом решили призвать людей задонатить на украинскую армию. Комики Василий Байдак, Антон Тимошенко, Слава Кедр, Олег Свищ и певец Владимир Дантес объявили сбор "любви и вздохов" на беспилотники "Валькирия", Shoolika MK6, Mavic и fpv дроны.

Украинские артисты открыли сбор "на птичек"

Юмористы во главе с Владимиром Дантесом сделали пародию на американскую группу Backstreet Boys и назвали свой коллектив Badstreet Boys. Так, они перепели трек группы I Want It That Way и даже сняли похожий клип возле самолета. Все звезды предстали в нестандартных образах. В частности, Владимир Дантес и Василий Байдак сменили свои прически.

, I Want It That Way – это одна из самых известных композиций американского бойз-бэнда Backstreet Boys. Она была написана еще в 1999 году, но до сих пор считается международным хитом. На 14 сентября 2023 клип на трек просмотрели более 1 миллиарда раз.

Backstreet Boys – I Want It That Way: смотрите видео онлайн

Реакция сети

Украинцы выразили восторг от идеи артистов:

"Это шедевр. В украинском информационном пространстве появляется новое направление искусства - креативное сборы на ВСУ. Супер";

"Это супер клип! Вдохновляет на уничтожение страны-навоза";

"Боже, какой кайф";

"Йоптить это настолько красиво, что невозможно не поддержать!";

"Лучше оригинала";

"Вы очень крутые и смешные";

"Это просто космос, заберите мои деньги, господа!"

Всего за 8 часов украинцы задонатили артистам более 3,5 миллиона гривен из желаемых 5.



Сбор, который объявили украинские комики вместе с Владимиром Дантесом / Скриншот с monobank

Это уже не в первый раз

Ранее в социальных сетях завирусилось видео украинского комика Василия Байдака. Тогда он сделал модернизированный кавер на песню Александра Пономарева "Он ждет ее". Трек юморист назвал "Он ждет доната". Фаны поддержали такой подход стендап-комика и немного более чем за сутки сбор удалось закрыть.

Еще в прошлом году Байдак порадовал поклонников кавером на песню Билла Уизерса и Гровера Вашингтона-младшего Just the Two of Us в юмористическом исполнении под названием "Просто скинь донат".

К тому же юморист выпустил две части песни "Пойду утоплюсь в речке глубокой", сделал кавер на композицию "Требабус" и сотрудничал с группой TVORCHI над увлекательным кавером на трек Heart Of Steel.