Володимир Дантес звернувся до фанів через серйозну хворобу: "Відбулось щось жахливе"

Співак Володимир Дантес зізнався, що сильно захворів. Через постійні зйомки артист забув про лікування, а стан його здоров'я лише погіршувався.

Український співак Володимир Дантес звернувся до шанувальників на особистій сторінці. Він повідомив, що відбудуться зміни в графіку його концертів.

Дантес повідомив, що сильно захворів

Музикант зізнався, що сильно захворів. Це сталось після зйомок нової програми артиста, що відбувалися у Херсонській та Миколаївській областях. Замість того, щоб почати лікування, Дантес продовжив брати участь в інших зніманнях та репетиціях проєктів. Стан артиста лише ускладнився.

Зі мною відбулося щось дуже жахливе, з моїми легенями, бронхами. Досі не те, що кашляю, а задихаюсь. Але це все х*рня, давайте просто змінимо трохи наші плани. А драму залишимо для майбутнього,

– поділився Володимир.

Дантес зауважив, що сподівався на своє швидке одужання, але так не сталося. Тому дати його концертів зміняться.

"Відчуваю себе х*рово, коли жаліюся, але ще гірше — кашляти й задихатися під час і після виступу. До останнього думав, що встигну і все мине. Але ні. Давайте з вами зустрічатись, але трішечки в нові дати. Обіцяю до цього моменту привести себе до тями й не вмерти на сцені", – зазначив співак.



Володимир Дантес / Фото з інстаграму Володимира Дантеса

, що також Володимир Дантес взяв участь в організації збору "кохання і зітхання" на безпілотники та дрони. На чолі з артистом українські гумористи (Василь Байдак, Антон Тимошенко та інші) спародіювали американський гурт Backstreet Boys та назвали свій колектив Badstreet Boys. Вони переспівали трек I Want It That Way та зняли схожий кліп, поставши в оновлених образах. Збір був закритий за 12 годин.