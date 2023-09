Владимир Дантес обратился к фанам из-за серьезной болезни: "Произошло что-то ужасное"

Певец Владимир Дантес признался, что сильно заболел. Из-за постоянных съемок артист забыл о лечении, а состояние его здоровья только ухудшалось.

Украинский певец Владимир Дантес обратился к поклонникам на личной странице. Он сообщил, что произойдут изменения в графике его концертов.

Дантес сообщил, что сильно заболел

Музыкант признался, что сильно заболел. Это произошло после съемок новой программы артиста, которые проходили в Херсонской и Николаевской областях. Вместо того чтобы начать лечение, Дантес продолжил участвовать в других съемках и репетициях проектов. Состояние артиста только усложнилось.

Со мной произошло нечто очень ужасное, с моими легкими, бронхами. До сих пор не то что кашляю, а задыхаюсь. Но это все х*рня, давайте просто изменим немного наши планы. А драму оставим для будущего,

– поделился Владимир.

Дантес заметил, что надеялся на свое скорейшее выздоровление, но так не произошло. Поэтому даты его концертов изменятся.

"Чувствую себя х*рово, когда жалюсь, но еще хуже — кашлять и задыхаться во время и после выступления. До последнего думал, что успею и все пройдет. Но нет. Давайте с вами встречаться, но немного в новые даты. Обещаю к этому момента привести себя в сознание и не умереть на сцене", – отметил певец.



, что также Владимир Дантес принял участие в организации сбора "кохання і зітхання" на беспилотники и дроны. Во главе с артистом украинские юмористы (Василий Байдак, Антон Тимошенко и другие) спародировали американскую группу Backstreet Boys и назвали свой коллектив Badstreet Boys. Они перепели трек I Want It That Way и сняли похожий клип, представ в обновленных образах. Сбор был закрыт через 12 часов.