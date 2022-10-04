Після скандальних заяв Маска про Крим: Володимир Дантес заявив, що продає свою Tesla

Бізнесмен Ілон Маск 3 жовтня обурив мережу заявами про те, що Україна має віддати Крим Росїі. Це спричинило скандал. Співак Володимир Дантес повідомив, що продає свою Tesla.

Висловлювання Ілона Маска, в яких він запропонував досягнення миру між Росією та Україною спричинили гучний скандал. Світові політики, відомі люди та пересічні громадяни не залишаються осторонь, адже Маск не закликав росіян вивести свої війська з української території, а "визнати Крим російським".

Дивіться також Пропозиції схожі на путінські, – Притула збирає гроші на підручник з історії для Ілона Маска

Дописи Ілона Маска в твітері мали проросійський характер, однак згодом він виправдався за те, що назвав Крим "російським" та за нові "референдуми" на окупованих територіях України: "Гроші SpaceX на запуск і підтримку Starlink в Україні наразі становлять близько 80 мільйонів доларів. Наша підтримка Росії становить 0 доларів. Зрозуміло, що ми за Україну".

Володимир Дантес продає свою Tesla

Та це не змінило думку користувачів мережі. Деякі люди, які є власниками автомобілів Tesla заявили, що продають їх. Серед них і співак Володимир Дантес.

Після останніх твітів Ілона Маска. Продам свою Tesla. Писати в дірект!

– написав у твітері Дантес.

Невідомо, чи справді артист продасть автомобіль, але заяви Ілона Маска вплинули на його фінансове становище. Контроверсійні заяви Маска про Крим та війну Росії проти України прозвучали після того, як акції Tesla впали до тримісячного мінімуму на торгах у понеділок, оскільки ринок відреагував на слабший ніж очікували звіт за третій квартал 2022 року. Після скандальних висловлювань бізнесмена не варто було очікувати на покращення ситуації.

Що спричинило скандал з Ілоном Маском

Мільярдер запропонував власний варіант для досягнення миру між Україною та державою-агресоркою: