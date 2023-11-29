"Конфлікт інтересів": популярний канал скасував участь Дантеса у різдвяному шоу

Співак Володимир Дантес заявив, що один з телеканалів анулював його запрошення на знімання різдвяного ролику. Сталося це після одного гострого жарту артиста.

Йдеться про те, що Дантес висміяв осіб, які підтримали бізнесмена Ігоря Коломойського у справі про заволодіння ним та колишнім керівництвом ПриватБанку 9,2 мільярда гривень цієї фінансової установи.

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Володимир Дантес повідомив, що йому скасували запрошення на знімання ролика

У своєму інстаграмі співак написав, що керівництво одного з найпопулярніших телеканалів України скасували його запрошення на знімання різдвяного шоу. Артист вважає, його це зробили через те, що одного разу він висміяв деяких публічних осіб, які брали на поруки олігарха Ігоря Коломойського. Ймовірно, йдеться про канал "1+1" та його ведучих – Юрія Горбунова та Наталію Мосейчук.

Прикол. Мене запросили, просили звільнити дати на різдвяну зйомку на одному каналі (назву сховаю). За тиждень скасували через те, що сміявся з людей, які брали Коломойського на поруки. Бо конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів – коли доводиться їсти з тарілки, у яку вам ср*ть,

– повідомив Дантес.



Скриншот історії / Фото з інстаграму співака

Що цьому передувало