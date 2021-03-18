Володимир Дантес в новому кліпі показав будинок, де живе з Надею Дорофєєвою: відео

Відомий телеведучий та співак Володимир Дантес презентував новий кліп на пісню SASHA. У цій відеороботі артист вперше показав свій будинок, де живе разом із дружиною, виконавицею Надею Дорофєєвою.

У новій пісні Дантес з іронією розповідає про те, що переживають дівчата після розставання зі своїми коханими: кардинально змінюють життя, стрижуть каре або танцюють до ранку в клубі.

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Режисером відеороботи став Леонід Колосовський, а співавтором треку є репер і продюсер Потап.

Пісня почалася з фрази "забудь все, що було", а потім я прийшов на студію до Потапа в MOZGI і ми разом написали приспів. Пісня про розставання, про почуття і дії дівчат, які після розставання з хлопцями роблять стрижку каре, планують змінити життя або просто танцюють "під мінімал",

– прокоментував прем'єру Дантес.



Володимир Дантес / Фото пресслужби

У кліпі артист зіграв самого себе. Саме тому для зйомок він обрав свій заміський будинок, де мешкає з Надею Дорофєєвою. Проте виконавець постав перед глядачами у 21 образі: леопардові шубі й штанах зі зміїним принтом, з синтезатором, електрогітарою. За час зйомок Дантес переодягався 36 разів.

"У кліпі водночас безліч Дантесів співають одну пісню. Ми знайшли дуже цікаву технічну мову, щоб описати нашу історію. Відео, наче комп'ютерна гра, схожа чимось на Google Maps або Google Earth. З її допомогою можна переміщатися в просторі й бачити, як Володимир перетворюється, змінює образи та стає різною людиною, розповідаючи одну історію", – розповів режисер кліпу Леонід Колосовський.



Володимир Дантес / Фото пресслужби

Оскільки Дантес зіграв самого себе, вкінці відео з'явилася Надя Дорофєєва. Це говорить про те, що ще один день закінчився, і після зйомок кліпів та концертів все повернулося до звичного життя.

Володимир Дантес – SASHA: дивіться відео онлайн