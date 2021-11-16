Як з'ясувалось, в Україні голлівудський актор Шон Пенн знімає документальне кіно. Однак невідомо, про що саме буде цей фільм, адже знімальна група не розсекречує жодних подробиць. Ба більше, навіть герої стрічки зберігають конфіденційність.

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По Інститутській 61-річний Шон Пенн розгулював у чорній тактичній куртці, військових штанах, берцях і з цигаркою у руках. На Алеї Героїв Небесної сотні він був по той бік камери, адже брав інтерв'ю. Далі зірка перебрався до Дзвону гідності, а згодом – у ресторан на Андріївському узвозі.

Шон Пенн у Києві на Інститутській / Скриншот з відео

Шон Пенн у Києві на Інститутській / Скриншот з відео

Шон Пенн у Києві на Інститутській / Скриншот з відео Зауважимо, останні роки один з найтитулованіших акторів Голлівуду волонтерить – знімає документальні фільми у бідних країнах і бере інтерв'ю у знакових людей.

Відомо, що в Києві оскароносний актор не перший день, а на столиці його візит до України не закінчиться. Шон Пенн планує відвідати зону бойових дій. За інформацією джерел, у середу, 17 листопада, його повезуть у Маріуполь.

Додамо, у Києві Шон Пенн записав інтерв'ю з Леонідом Остальцевим – військовим, який після війни відкрив успішну мережу піцерій. Ветеран назва актора своїм "новим другом".

Шон Пенн з Леонідом Остальцевим / Фото з соціальних мереж