Остапчук розповів про Умань, а Єфросиніна ночувала у коморі: зірки реагують на нічні обстріли

Українці вкотре прокинулися вночі від звуку тривоги та свисту ракет. Окупанти здійснили ракетну атаку, є загиблі та поранені. Ведучі, співаки й актори відреагували на жахливі новини.

Вночі 28 квітня росіяни атакували міста України дронами та ракетами. Були влучання у житлові будівлі. 24 Канал зібрав реакції зірок, яким теж довелося прокинутись від тривог.

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Володимир Остапчук

Окупанти влучили у багатоповерхівку в Умані – рідне місто шоумена, де живуть його батьки. Він запевнив, що з рідними все гаразд.

Я повз цей будинок у школу ходив. Дякую за підтримку, з батьками все добре. Мешканці міста знають, що це за будинок, але прошу, зберігайте інформаційну гігієну. У цьому будинку раніше жило 4 моїх однокласники. Я в ньому сто разів був. Це просто "мій район".

Володимир Остапчук про ракетну атаку / Фото з інстаграму Остапчука

Ксенія Мішина

Акторка емоційно відреагувала на нічні обстріли. "Ранок починається з цього. Житловий будинок, 4 ранку, ворог не зраджує собі".



Зірки про нічний обстріл / Фото з інстаграм-сторіз

Тіна Кароль

Співачка показала, як виглядає сьогоднішній ранок в Україні.



Зірки про нічний обстріл / Фото з інстаграм-сторіз

Маша Єфросиніна

Ведуча показала, як переживала ракетну атаку в коморі, що слугувала за укриття. "У мене вже немає слів", – лаконічно висловилась Маша.

Маша Єфросиніна про атаку / Фото з інстаграм-сторіз

Надя Дорофєєва

Співачка коротко охарактеризувала окупантів та поділилась ранковими новинами.



Зірки про нічний обстріл / Фото з інстаграм-сторіз

Христина Решетник

"Горіти в пеклі вам усім, росіяни".



Зірки про нічний обстріл / Фото з інстаграм-сторіз

Ілона Гвоздьова

Танцівниця прокинулась від моторошних звуків та свисту ракет.



Зірки про нічний обстріл / Фото з інстаграм-сторіз

Jerry Heil

"Коли перше, що зробила зранку – відкрила новини", – поділилась зірка емоціями.



Зірки про нічний обстріл / Фото з інстаграм-сторіз

Також українські зірки без коментарів поширюють фото й відео наслідків цинічних обстрілів.



Зірки про нічний обстріл / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про ракетну атаку