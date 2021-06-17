Вагітна дружина Зінченка показала ефектне фото перед матчем України з Північною Македонією

Вагітна дружина футболіста Олександра Зінченка Влада Седан підтримує коханого на матчах Євро-2020. Напередодні поєдинку збірної України зі збірною Північної Македонії дівчина оприлюднила ефектне фото з мікрофоном в руці на тлі стадіону.

24-річний футболіст і його 25-річна обраниця невдовзі стануть батьками. Поки Олександр грає за збірну України на євро-2020, кохана підтримує його на стадіоні.

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Влада Седан давно захоплюється футболом і журналістикою, що допомогло їй досягнути кар'єрних висот. На чемпіонат з футболу дівчина поїхала саме як кореспондентка, тому не лише вболіває за збірну, але й виконує свою роботу.

Напередодні матчу України з Північною Македонією Влада опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі ефектне фото, яке зробила на тлі стадіону.

Красивий образ Влади Седан

Дружина Зінченка постала перед камерою у блакитній сукні-сорочці, яка підкреслила вагітний животик. З-під неї виднілася біла майка. Волосся красуня вклала рівно, а на обличчі зробила бездоганний повсякденний макіяж, яким підкреслила натуральну вроду. Серед аксесуарів довершила look трендовими сонцезахисними окулярами.

В руці журналістка тримала мікрофон, а на шиї в неї висіло посвідчення журналіста.



Влада Седан перед матчем збірної України на Євро-2020 / Фото з інстаграму Влади Седан

Додамо, Олександр Зінченко та Влада Седан одружилися 24 серпня 2020 року. Вони побралися після двох років стосунків. 4 червня 2021 року подружжя повідомило, що чекає на народження первістка.