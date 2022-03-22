Влад Яма звернувся до росіян з проханням зробити коридор: "Люди просто помирають від голоду"

22 березня 2022 , 17:48
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Джерело:

інстаграм Влада Ями

Український танцівник Влад Яма не полишає надій достукатись до російського народу, аби ті звернули увагу на війну в Україні. Чоловік, який родом із Запоріжжя, попросив зробити гуманітарний коридор до Маріуполя, що в облозі російських військ.

Чоловік народився неподалік Маріуполя – у місті Запоріжжя, але часто бував у цьому місті з рідними та друзями. Зараз йому, як і мільйонам українців, дуже болить за місто-герой, яке від початку війни Росії з Україною найбільше постраждало від рук рашистів. 

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Влад Яма спрямував своє звернення до простих росіян, а також до головнокомандувачів Росії.

Шановні друзі та всі, хто мене слухає, особливо керівництво російської армії і прості російські солдати. Будь ласка, зробіть гуманітарний коридор для Маріуполя. 300 тисяч людей – без їжі, без води, діти, жінки. Вони просто помирають від голоду. Будь ласка, не стріляйте, благаю вас,
– йдеться у відео. 

Влад Яма звернувся до росіян через облогу Маріуполя: відео онлайн

Реакція мережі

Прихильники Влада Яма в інстаграмі написали у коментарях, що моляться за Маріуполь і всіма думками підтримують людей, які там перебувають:

  • "Після таких слів сльози градом течуть";
  • "Господи, коли ж це все закінчиться? Боже, допоможи людям";
  • "Маріуполю потрібна допомога як гуманітарна, так і військова!!! Маріуполь – це Україна, підтримайте цивільних, військових, необхідно зняти блокаду!";
  • "Боже, збережи маріупольців!!";
  • "Господи, спаси і помилуй Маріуполь".
Автор: Уляна Журба