Влад Яма звернувся до росіян з проханням зробити коридор: "Люди просто помирають від голоду"
Джерело:інстаграм Влада Ями
Український танцівник Влад Яма не полишає надій достукатись до російського народу, аби ті звернули увагу на війну в Україні. Чоловік, який родом із Запоріжжя, попросив зробити гуманітарний коридор до Маріуполя, що в облозі російських військ.
Чоловік народився неподалік Маріуполя – у місті Запоріжжя, але часто бував у цьому місті з рідними та друзями. Зараз йому, як і мільйонам українців, дуже болить за місто-герой, яке від початку війни Росії з Україною найбільше постраждало від рук рашистів.
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Влад Яма спрямував своє звернення до простих росіян, а також до головнокомандувачів Росії.
Шановні друзі та всі, хто мене слухає, особливо керівництво російської армії і прості російські солдати. Будь ласка, зробіть гуманітарний коридор для Маріуполя. 300 тисяч людей – без їжі, без води, діти, жінки. Вони просто помирають від голоду. Будь ласка, не стріляйте, благаю вас,
– йдеться у відео.
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Реакція мережі
Прихильники Влада Яма в інстаграмі написали у коментарях, що моляться за Маріуполь і всіма думками підтримують людей, які там перебувають:
- "Після таких слів сльози градом течуть";
- "Господи, коли ж це все закінчиться? Боже, допоможи людям";
- "Маріуполю потрібна допомога як гуманітарна, так і військова!!! Маріуполь – це Україна, підтримайте цивільних, військових, необхідно зняти блокаду!";
- "Боже, збережи маріупольців!!";
- "Господи, спаси і помилуй Маріуполь".