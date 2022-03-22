Муж родился недалеко от Мариуполя – в городе Запорожье, но часто бывал в этом городе с родными и друзьями. Сейчас ему, как и миллионам украинцев, очень болит город-герой, который с начала войны России с Украиной больше всего пострадал от рук рашистов.
К слову Тела младенцев и десятки раненых жителей: Потап показал жуткое видео из госпиталя Мариуполя
Влад Яма направил свое обращение к простым россиянам, а также к главнокомандующим России.
Дорогие друзья и все, кто меня слушает, особенно руководство русской армии и простые русские солдаты. Пожалуйста, сделайте гуманитарный коридор Мариуполя. 300 тысяч человек – без еды, без воды, дети, женщины. Они просто умирают от голода. Пожалуйста, не стреляйте, умоляю вас,
– говорится в видео.
Влад Яма обратился к россиянам из-за осады Мариуполя: видео онлайн
Реакция сети
Сторонники Влада Яма в инстаграмме написали в комментариях, которые молятся за Мариуполь и всеми мыслями поддерживают находящихся там людей:
- "После таких слов слезы градом текут";
- "Господи, когда же это все закончится? Боже, помоги людям";
- "Мариуполю нужна помощь как гуманитарная, так и военная!!! Мариуполь – это Украина, поддержите гражданских, военных, необходимо снять блокаду!";
- "Боже, сохрани мариупольцев!!";
- "Господи, спаси и помилуй Мариуполь".