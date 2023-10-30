З Анатолієм Анатолічем і дружиною: Влад Яма поділився новими фото з Флориди

Днями у Флориді відбувся благодійний захід, де збирали гроші на допомогу Україні. Зокрема, туди завітав Влад Яма з дружиною Ліліаною.

Крім того, на подію з України до США прилетів Анатолій Анатоліч. Згодом шоумен і танцівники поширили спільне фото у соцмережах.

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Влад Яма показався з дружиною та Анатолієм Анатолічем у Флориді

Танцівник поширив фото з дружиною. "Йдемо на дуже цікавий захід", – написав під фото Влад.



Влад Яма з дружиною / Скриншот з інстаграм-сторіс

Крім того, хореограф виставив світлину з шоуменом Анатолієм Анатолічем. На фото вони позували з колористкою Оленою Чорноморець. Влад був одягнений в білу сорочку та чорні штани, а Анатолій Анатоліч в чорну футболку й штани в тон.

Разом вони завітали на благодійний захід – форум BigMoney University. Його організували на підтримку України.



Влад Яма та Анатолій Анатоліч / Скриншот з інстаграм-сторіс

Де зараз Влад Яма: головне

У розпал повномасштабної війни танцівник покинув Україну. Подробиці його виїзду залишаються невідомими, але артист стверджує, що успішно поїхав з країни до закриття кордонів.

Відомий танцюрист разом зі своєю родиною вже понад рік проживає в США. Влад, його дружина Ліліана та син Леон мешкають в Маямі.

Там танцівник влаштувався на роботу. З 16 лютого Влад Яма працює хореографом у танцювальній студії. Крім того, він займається благодійними заходами на підтримку України.

Як Влад Яма реагує на хейт через виїзд за кордон

Найбільше зіркового хореографа критикують за те, що він у перші дні повномасштабного вторгнення виїхав до США. До того ж українців обурює те, що Яма продовжує демонструвати своє безтурботне мирне життя у соцмережах. Водночас, коли Влада запитали, чи буває йому соромно за те, що він виїхав до США, той зізнався, що регулярно.