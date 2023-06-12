Я теж неідеальний, – Костянтин Грубич неоднозначно висловився про Влада Яму, який сидить в США
Джерело:ютуб-канал Аліни Доротюк
Журналіст і ведучий Костянтин Грубич пояснив, як ставиться до Влада Ями, який разом із сім'єю зараз живе в США, та зізнався, чи засуджує його.
В інтерв'ю Аліні Доротюк український телеведучий розповів про свої взаємини з танцівником і хореографом Владом Ямою і сказав, що думає щодо його виїзду за межі України після початку повномасштабної війни.
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Костянтин Грубич висловився про Влада Яму
Костянтин зізнався, що вони з Владом не тісно спілкувалися, втім, він має лише приємні спогади про нього. За словами телеведучого, йому імпонувало те, як працював Влад Яма. На його думку, він є хорошою людиною.
Щодо осуду… Нехай кожен відповідає сам за себе. Я теж неідеальний, і хто його знає, адже в нього маленька дитина і може була можливість виїхати. Я б не засуджував. Інша річ, як він зараз поводиться, я не знаю. Якщо він допомагає ЗСУ, душею з Україною і користується своєю популярністю в плюс, то це добре,
– сказав телеведучий.
Інтерв'ю Аліни Доротюк і Костянтина Грубича: дивитись відео онлайн
До слова, Костянтин Грубич замість Влада Ями став ведучим знаменитого шоу "Твій день" на телеканалі "1+1".
Що інші зірки кажуть про Влада Яму
- Віталій Козловський заступився за Влада Яму, оскільки він вважає, що кожен по-своєму має переживати страх війни.
- Тарас Цимбалюк також переконаний, що не потрібно засуджувати українського танцівника, який зараз в США, бо кожен повинен воювати на своєму фронті.
- Олена Шоптенко на запитання про Влада Яму лаконічно відповіла, що люди мають право на власний вибір.
- Ігор Кондратюк впевнений, що його колегу з шоу "Україна має талант" є за що поважати.