В інтерв'ю Аліні Доротюк український телеведучий розповів про свої взаємини з танцівником і хореографом Владом Ямою і сказав, що думає щодо його виїзду за межі України після початку повномасштабної війни.

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Костянтин Грубич висловився про Влада Яму

Костянтин зізнався, що вони з Владом не тісно спілкувалися, втім, він має лише приємні спогади про нього. За словами телеведучого, йому імпонувало те, як працював Влад Яма. На його думку, він є хорошою людиною.

Щодо осуду… Нехай кожен відповідає сам за себе. Я теж неідеальний, і хто його знає, адже в нього маленька дитина і може була можливість виїхати. Я б не засуджував. Інша річ, як він зараз поводиться, я не знаю. Якщо він допомагає ЗСУ, душею з Україною і користується своєю популярністю в плюс, то це добре,

– сказав телеведучий.

Інтерв'ю Аліни Доротюк і Костянтина Грубича: дивитись відео онлайн

До слова, Костянтин Грубич замість Влада Ями став ведучим знаменитого шоу "Твій день" на телеканалі "1+1".

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Авторка Софія Хомишин